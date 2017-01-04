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Назван новый орган в пищеварительной системе человека

05.01.2017 09:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В ходе исследований, проведенных в Университете Лимерика в Ирландии, часть пищеварительной системы человека получила новую классификацию и теперь называется органом.

Раньше считалось, что брыжейка, соединяющая желудок с кишечником, состоит из множества отдельных частей.

Однако как выяснил ирландский хирург профессор Дж. Келвин Коффи, на самом деле это цельный орган.

По словам профессора Коффи, результаты его исследования, опубликованные в журнале Lancet, могут открыть новую эру в науке и способствовать пониманию ряда заболеваний.

Однако теперь требуются дополнительные исследования, чтобы выяснить точную функцию «нового органа».

«Мы уже выяснили анатомию и структуру брыжейки, теперь очередь за функцией, — говорит профессор Коффи. — Если понять функцию органа, можно выяснить и нарушение этой функции — и таким образом определить заболевание. А все вместе это дает новое поле для научного исследования брыжейки».

Назван новый орган в пищеварительной системе человека
Изображение: The Lancet Gastroenterology & Hepatology / bbc.com

Кофи уверен, что брыжейка заслуживает столь же внимательного изучения, как и все остальные органы человеческого организма.

Не исключено, что этот орган играет важную роль в таких заболеваниях, как рак кишечника, воспаление кишечника, диабет и ожирение.

Брыжейка представляет собой сложенную вдвое брюшину, выстилающую брюшную полость. Она прикрепляет к задней стенке живота желудок, тонкую кишку, толстую кишку и другие полые органы.

Назван новый орган в пищеварительной системе человека
Изображение: The Lancet Gastroenterology & Hepatology / bbc.com
 
 
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В ходе исследований, проведенных в Университете Лимерика в Ирландии, часть пищеварительной системы человека получила новую классификацию и теперь называется...

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