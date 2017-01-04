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В России начали серийное производство первых персональных компьютеров

05.01.2017 15:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Московском центре SPARС-технологий завершился цикл подготовки к серийному производству новейших российских персональных компьютеров «Эльбрус-401 PC». Об этом сообщается на сайте компании.

В России начали серийное производство первых персональных компьютеров
Изображение: mcst.ru

Розничная цена компьютеров стала ниже. Сделать это получилось из-за снижения производственных издержек: компания наладила кооперацию отечественных предприятий — контрактных производителей, отладила схемотехнические решения и оптимизировала стоимостные параметры.

Теперь «Эльбрус-401 РС» модификации «Б» с тактовой частотой процессора 750 МГц в розничной продаже стоит 199 тысяч российских рублей (около 3280 долларов по текущему курсу).

«Производительность компьютера достаточна для того, чтобы использовать его в качестве офисного ПК, выполняющего широкий круг задач», — говорится в описании модели. В комплект поставки входят системный блок, монитор с диагональю 23″, клавиатура и мышь. На устройстве предустановлена операционная система «Эльбрус» на основе ядра Linux.

«Эльбрус-401 РС» — первый персональный компьютер на базе микропроцессоров «Эльбрус-4С». Основные технологические операции по производству компьютеров, в том числе поверхностный монтаж печатных плат, производятся в России.

О появлении опытных образцов было объявлено в мае 2015 года. Сообщается, что серийное производство готово выполнить заказ в объеме до нескольких сотен тысяч компьютеров в год.

 
 
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В Московском центре SPARС-технологий завершился цикл подготовки к серийному производству новейших российских персональных компьютеров «Эльбрус-401 PC». Об этом...

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