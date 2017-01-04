2016 год был богат на различные армейские события, среди которых армейская операция российских войск в Сирии, дальний поход группировки кораблей ВМФ в Средиземное море и демонстрация новейшей боевой техники. Большая часть из них была запечатлена на видеороликах, ТАСС выбрал самые зрелищные видео о российском оружии.

Армата в действии, первые кадры

Это видео было опубликовано Минобороны России 10 сентября, в День танкиста. Зрители могли впервые увидеть кадры преодоления перспективным танком Т-14 «Армата» препятствий «гребенка», «лужа» и «косогор» на танкодроме.

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Кроме того, частью сюжета стали кадры фигурного вождения и преодоления препятствий командами «Танкового биатлона», стрельба из пушек на месте и на ходу, а также кадры движения танковых армад в ходе крупномасштабных учений «Восток-2007».

Страшный «Солнцепек»

Эффектные кадры огня тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» были сняты во время учений в Волгоградской области. Согласно легенде учений огнеметчики остановили наступление условного противника с помощью «Солнцепека», поразив участок площадью 60 тысяч квадратных метров.

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Установка базируется на шасси Т-72А и ведет огонь неуправляемыми реактивными снарядами калибра 220 мм. Огонь ведется на дальность до 6 км.

ПАК ФА в воздухе

Полет новейшего истребителя пятого поколения ПАК ФА (Т-50) впервые был показан 12 августа. Воздушная съемка велась с рампы военно-транспортного самолета Ан-12 на юге России.

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Т-50 отличается большим количеством инноваций: 70% обшивки самолета изготовлено из композитных материалов, а эффективная площадь рассеяния составляет всего 0,5 кв. м. Кроме того, геометрия планера и крыльев рассчитана так, что Т-50 может выполнять полеты на больших углах атаки.

Испытания роботизированного «Тигра»

Видео испытаний новейшей роботизированной версии бронеавтомобиля «Тигр» появилось в сети 26 августа. В качестве вооружения на «Тигре» был установлен боевой дистанционно управляемый модуль с 30-мм пушкой.

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Оператор может находиться вдали от «Тигра» и с помощью нашлемной системы управления (поворотом головы) указывать цели боевому модулю.

Кстати, во время операции в Сирии, сами российские военные предпочитают использовать собираемые по лицензии итальянские броневики «Ивеко».

Взлет Су-33 с палубы «Адмирала Кузнецова»

Видео с палубными истребителями Су-33 было опубликовано 15 ноября, когда российские Вооруженные силы начали масштабную операцию по нанесению ударов по террористам в Сирии, в которой впервые был задействован авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

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Впоследствии один из Су-33 был потерян из-за обрыва аэрофинишера. Тогда самолет упал в море, пилот успел катапультироваться.

Удар дальних ракетоносцев Ту-22М3

Этот ролик Минобороны России опубликовало 25 января, когда дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 совершили 18 боевых вылетов, нанеся удары по позициям террористов ИГИЛ.

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Сверхзвуковой дальний бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения целей по всему евразийскому континенту и в близлежащих морях. Ту-22М3 вооружаются ракетами Х-22 (дальность 600 км) с термоядерной или фугасно-кумулятивной боевой частью, а также ракетами семейства X-15 либо могут нести 24 000 кг бомб.

Адский «утенок»

22 августа в сети появился ролик, показывающий летные возможности российского фронтового бомбардировщика Су-34, чей боевой дебют состоялся в Сирии. Выход видео был приурочен к выпуску сотого самолета на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.

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Двухместный Су-34 способен развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет около 1,1 тысячи километров. Бомбардировщик вооружен 30-миллиметровой пушкой ГШ-30−1 и имеет 12 точек подвески для вооружения общей массой до восьми тонн. СМИ прозвали этот самолет «адским утенком».

«Адмирал Кузнецов» в Ла-Манше

Авианосную группу Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов», направляющуюся в Средиземное море, заснял норвежский самолет-разведчик.

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На видео, опубликованном 21 октября, видно, как за российскими кораблями следят фрегат F310 Fridtjof Nansen и британский эсминец типа 23 F239 Richmond.

Ми-28Н «Ночной охотник» на тропе войны

Применение новейшего вертолета Ми-28Н «Ночной охотник» в ходе сирийской компании было показано на ролике, опубликованном Минобороны России. Были показаны кадры уничтожения бронеавтомобиля террористов, а также нескольких боевиков в одном из зданий.

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Напомним, что в ходе сирийской кампании 12 апреля 2016 года был потерян один из «Ночных охотников». Тогда вертолет выполнял полет в районе города Хомс. Оба члена экипажа вертолета погибли. По данным Минобороны, по машине никто не стрелял.