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В рамках 13 ИТ-Спартакиады вручен кубок победителю общекомандного зачета

05.01.2017 16:24 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Компания EPAM получила кубок победителя общекомандного зачета 13-ой Республиканской ИТ-Спартакиады и, соответственно, титул самой спортивной ИТ-компании Беларуси.

В 2016 году ИТ-Спартакиада впервые проходила в два сезона – весной и осенью. Участники весеннего сезона состязались в таких видах спорта, как лазертаг, плавание, спортивный покер и мини-футбол. В осеннем сезоне команды ИТ-компаний боролись за победу в турнирах по картингу, кикеру, боулингу, настольному теннису, волейболу и баскетболу.

Честь своих компаний в осеннем сезоне 13 ИТ-Спартакиады отстаивали команды EPAM, IBA, SoftСlub, ISSoft, Exadel, Wargaming, TUT.BY, Корпорация «Галактика», A1QA, Системные технологии, Colvir Software Solutions, Датастрим ДЕП, Realt.by, Oxagile, Qulix Systems.

В рамках 13 ИТ-Спартакиады вручен кубок победителю общекомандного зачета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам двух сезонов была составлена турнирная таблица, где наглядно видны успехи всех компаний-участниц. Завоеванное после весенних выступлений лидерство сохранила за собой компания EPAMсеребро – на счету компании IBA, а бронза сезона досталась ISsoft, потеснившей в итоговом рейтинге постоянного призера общекомандного зачета ИТ-Спартакиады – компанию SoftСlub.

В рамках 13 ИТ-Спартакиады вручен кубок победителю общекомандного зачета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатор соревнований – PR-агентство «Приоритетные решения» – благодарит за поддержку проекта своих спонсоров и информационных партнеров: подарочный сервис DAROO, популярный паб The Pub, cамую большую сеть квестов в мире «Клаустрофобия», парк активного отдыха 0.67, центр тимбилдинга Teambuilder, экстремальный клуб NRJ, магазин спортивных товаров ZonaSporta, компанию «Логотон» – ведущего в Беларуси поставщика сувенирной продукции для корпоративных клиентов, компанию SVEN – производителя акустических систем и высококачественных устройств компьютерной периферии, Белорусский Государственный Музыкальный Театр, школу английского языка English Discovery School, фотографа Павла Котковца,  а также хардварный портал TECHLABS.BY, портал о работе в сфере информационных технологий IT-JOB.BY, портал о работе в IT DEV.BY, портал 42.TUT.BY, специализирующийся на новостях байнета ресурс BYBANNER.COM, афишу международных бизнес-событий и сервис продажи билетов АФИША Belbiz, портал по трудоустройству и поиску работы в Беларуси HOTWORK.BY, проект об отдыхе и развлечениях RELAX.BY – генерального инфопартнера мероприятия.

 
 
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Компания EPAM получила кубок победителя общекомандного зачета 13-ой Республиканской ИТ-Спартакиады и, соответственно, титул самой спортивной ИТ-компании Беларуси.

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