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В рамках 13 ИТ-Спартакиады вручен кубок победителю общекомандного зачета
05.01.2017 16:24 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Компания EPAM получила кубок победителя общекомандного зачета
В 2016 году ИТ-Спартакиада впервые проходила в два сезона – весной и осенью. Участники весеннего сезона состязались в таких видах спорта, как лазертаг, плавание, спортивный покер и мини-футбол. В осеннем сезоне команды ИТ-компаний боролись за победу в турнирах по картингу, кикеру, боулингу, настольному теннису, волейболу и баскетболу.
Честь своих компаний в осеннем сезоне 13 ИТ-Спартакиады отстаивали команды EPAM, IBA, SoftСlub, ISSoft, Exadel, Wargaming, TUT.BY, Корпорация «Галактика», A1QA, Системные технологии, Colvir Software Solutions, Датастрим ДЕП, Realt.by, Oxagile, Qulix Systems.
По итогам двух сезонов была составлена турнирная таблица, где наглядно видны успехи всех компаний-участниц. Завоеванное после весенних выступлений лидерство сохранила за собой компания
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Компания EPAM получила кубок победителя общекомандного зачета 13-ой Республиканской ИТ-Спартакиады и, соответственно, титул самой спортивной ИТ-компании Беларуси.
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