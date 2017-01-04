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Толщина 65-дюймового телевизора LG Signature OLED TV W составляет 2,57 мм
05.01.2017 12:34 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания LG привезла на выставку CES 2017 флагманские телевизоры Signature OLED TV W с разрешением 3840 x 2160 пикселей. Старшим в линейке является 77-дюймовый OLED-телевизор W7 с дизайном под названием Picture-on-Wall. Он настолько тонкий, что выглядит на стене как картина.
Есть также 65-дюймовая модель, которая крепится к стене с помощью магнитных креплений, причем без зазоров. Толщина данной панели составляет всего 2,57 мм.
Чтобы добиться такой толщины производителю пришлось вынесли порты на саундбар, который также выступает в качестве док-станции с дополнительными разъемами. Устройство поддерживает технологию звучания Dolby Atmos, имеет четыре видеовыхода HDMI, три порта USB и оптический аудио-порт.
Стоимость и сроки начала поставок телевизоров LG Signature OLED TV W будут объявлены позже.
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Компания LG привезла на выставку CES 2017 флагманские телевизоры Signature OLED TV W с разрешением 3840 x 2160...
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