Компания LG привезла на выставку CES 2017 флагманские телевизоры Signature OLED TV W с разрешением 3840 x 2160 пикселей. Старшим в линейке является 77-дюймовый OLED-телевизор W7 с дизайном под названием Picture-on-Wall. Он настолько тонкий, что выглядит на стене как картина.

Есть также 65-дюймовая модель, которая крепится к стене с помощью магнитных креплений, причем без зазоров. Толщина данной панели составляет всего 2,57 мм.





Чтобы добиться такой толщины производителю пришлось вынесли порты на саундбар, который также выступает в качестве док-станции с дополнительными разъемами. Устройство поддерживает технологию звучания Dolby Atmos, имеет четыре видеовыхода HDMI, три порта USB и оптический аудио-порт.

Стоимость и сроки начала поставок телевизоров LG Signature OLED TV W будут объявлены позже.