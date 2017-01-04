Компания ASUS представила смартфон ZenFone AR. Производитель утверждает, что это первый телефон с одновременной поддержкой технологий Tango и Daydream. Еще у него – 8 ГБ оперативной памяти.

Технология Tango позволяет смартфону взаимодействовать с дополненной реальностью. В частности, оценивать реальное пространство для избегания столкновения с физическими объектами.

Конфигурация устройства включает 5,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 821 с графикой Adreno 530, 6/8 ГБ оперативной памяти, 32/64/128/256 ГБ встроенной памяти, 23- и 8-мегапиксельную камеры.





Также новинка имеет сканер отпечатков пальцев, слот для карточек microSD, модуль NFC и порт USB Type-C. В качестве операционной системы установлена Android 7.0 Nougat с оболочкой Zen UI 3.0, а питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

ASUS ZenFone AR поступит в продажу во втором квартале 2017 года. Цена пока не объявлена.