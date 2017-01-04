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Смартфон ASUS ZenFone 3 Zoom получил камеру как у iPhone 7 Plus

05.01.2017 12:46 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания ASUS представила смартфон ZenFone 3 Zoom. Его главная особенность заключается в двойной камере, которая включает 12-мегапиксельный датчик изображения с апертурой f/1.7 и фокусным расстоянием 25 мм, в помощь которому установлен телеобъектив на 59 мм. Также новинка может похвастаться 2,3-кратным оптическим зумом, лазерным автофокусом и портретным режимом с эффектом боке как у iPhone 7 Plus.

Смартфон ASUS ZenFone 3 Zoom получил камеру как у iPhone 7 Plus

Аппарат оснащен 5,5-дюймовой AMOLED-матрицей с разрешением 1920 х 1080 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625 с графикой Adreno 506, 3/4 ГБ оперативной памяти, 32/64/128 ГБ расширяемой памяти и 13-мегапиксельной камерой для селфи. Есть также поддержка двух SIM-карт и порт USB Type-C. Работает гаджет под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow, а питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч. Габариты устройства равны 154,3 х 77 х 7,99 мм при массе 170 граммов.

Смартфон ASUS ZenFone 3 Zoom поступит в продажу в феврале 2017 года. Цена пока не объявлена.

 
 
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Компания ASUS представила смартфон ZenFone 3 Zoom. Его главная особенность заключается в двойной камере,...

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