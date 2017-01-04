Аргентинские ученые обнаружили окаменелые останки живого организма, обитавшего на Земле 545 млн лет назад. Об этом сообщил местное агентство Telam .



Фото: telam.com.ar

Находку сделали исследователи из группы местного Центра геологических исследований неподалеку от города Олаваррия в провинции Буэнос-Айрес. На ископаемых породах докембрийского периода зафиксировали «сотни следов от множества живых организмов».

«Мы обнаружили следы организма, который имел структуру, — рассказала Мария Хулия Арроуй (María Julia Arrouy), — участница группы, которая сделала открытие. — Мы не знаем, было это животное или растение. Для той эпохи нет определения животного как такового. Как правило, мы говорим о растительных организмах. Однако находку для большей точности мы называем биота».

Ископаемые были обнаружены в каменных породах, относящихся к периоду Эдиакарий, который длился примерно с 635 по 541 миллион лет назад. Считается, что Землю в это время населяли мягкотелые существа — вендобионты — первые из известных и широко распространенных многоклеточных животных.

До этого момента биоты из этой же эпохи удавалось обнаружить в Парагвае и Бразилии. Однако ископаемые, найденные в Олаваррии, по мнению ученых, являются более древними. Исследователи надеются вернуться на место находки, чтобы найти больше следов древней жизни.