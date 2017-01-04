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Обнаружены следы организма, жившего 545 млн лет назад
05.01.2017 16:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Аргентинские ученые обнаружили окаменелые останки живого организма, обитавшего на Земле 545 млн лет назад. Об этом сообщил местное агентство
Находку сделали исследователи из группы местного Центра геологических исследований неподалеку от города Олаваррия в провинции Буэнос-Айрес. На ископаемых породах докембрийского периода зафиксировали «сотни следов от множества живых организмов».
«Мы обнаружили следы организма, который имел структуру, — рассказала Мария Хулия Арроуй (María Julia Arrouy), — участница группы, которая сделала открытие. — Мы не знаем, было это животное или растение. Для той эпохи нет определения животного как такового. Как правило, мы говорим о растительных организмах. Однако находку для большей точности мы называем биота».
Ископаемые были обнаружены в каменных породах, относящихся к периоду Эдиакарий, который длился примерно с 635 по 541 миллион лет назад. Считается, что Землю в это время населяли мягкотелые существа — вендобионты — первые из известных и широко распространенных многоклеточных животных.
До этого момента биоты из этой же эпохи удавалось обнаружить в Парагвае и Бразилии. Однако ископаемые, найденные в Олаваррии, по мнению ученых, являются более древними. Исследователи надеются вернуться на место находки, чтобы найти больше следов древней жизни.
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Аргентинские ученые обнаружили окаменелые останки живого организма, обитавшего на Земле 545 млн лет назад. Об этом сообщил местное агентство Telam.
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