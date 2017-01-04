Компания HP представила ноутбук-перевертыш EliteBook x360 нового поколения. Новая версия получила индекс 1030 G2 и ориентирована на корпоративных пользователей.

Новинка может похвастаться прочным корпус, что подтверждает наличие военного сертификата MIL-STD-810G. Еще у нее – сканер отпечатков пальцев, инфракрасная камера для распознавания лица и технология HP Sure View, активация которой ограничивает углы обзора для зашиты экрана от подглядывания.





Обновленный EliteBook x360 оснащается 13,3-дюймовым экраном с разрешением 1920 х 1080 или 3840 x 2160 пикселей, процессором Intel Core i5 или i7 седьмого поколения, оперативной памятью DDR4 емкостью до 16 ГБ и твердотельным накопителем до 512 ГБ. Также имеются слот для microSD, опциональный NFC, порты USB 3.0 (x2), USB Type-C и HDMI. Заявленное время автономной работы достигает 16,5 часа. Габариты устройства равны 316,9 х 218,5 х 14,9 мм при массе 1,28 кг.

EliteBook x360 нового поколения поступит в продажу в январе. Цена пока не объявлена.