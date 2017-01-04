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Планшет Dell Latitude 5285 составит конкуренцию Microsoft Surface Pro

05.01.2017 13:56 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Dell представила планшетный компьютер Latitude 5285, который призван составить конкуренцию Surface Pro от Microsoft.

Новинка оснащается 12,3-дюймовым экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей и процессорами Intel Core серии U седьмого поколения. Объем оперативной памяти может достигать 16 ГБ, твердотельной – 1 ТБ. Есть также 8-мегапиксельная тыльная камера и 5-мегапиксельная дополнительная. За биометрическую защиту отвечает сканер отпечатков пальцев и опциональная инфракрасная камера для распознавания лица.

Планшет Dell Latitude 5285 составит конкуренцию Microsoft Surface Pro

Еще устройство располагает адаптерами Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 и NFC, слотом для карточек microSD, модемом LTE-A и портом USB 3.0. Габариты планшета равны 292 х 208,8 х 9,76 мм.

Dell Latitude 5285 поступит в продажу в феврале 2017 года по цене от $899.

 
 
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Компания Dell представила планшетный компьютер Latitude 5285, который призван составить конкуренцию Surface Pro...

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