Компания Dell представила планшетный компьютер Latitude 5285, который призван составить конкуренцию Surface Pro от Microsoft.

Новинка оснащается 12,3-дюймовым экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей и процессорами Intel Core серии U седьмого поколения. Объем оперативной памяти может достигать 16 ГБ, твердотельной – 1 ТБ. Есть также 8-мегапиксельная тыльная камера и 5-мегапиксельная дополнительная. За биометрическую защиту отвечает сканер отпечатков пальцев и опциональная инфракрасная камера для распознавания лица.





Еще устройство располагает адаптерами Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 и NFC, слотом для карточек microSD, модемом LTE-A и портом USB 3.0. Габариты планшета равны 292 х 208,8 х 9,76 мм.

Dell Latitude 5285 поступит в продажу в феврале 2017 года по цене от $899.