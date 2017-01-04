Компания ASUS представила самый тонкий 14-дюймовый корпоративный ноутбук в мире. Он называется ASUS Pro B9440, а его толщина составляет всего 1,04 кг.

Новинка оснащается 14-дюймовой матрицей с разрешением 1920 х 1080 пикселей, процессорами Intel Core i5 и i7 U-серии седьмого поколения. Объем оперативной памяти DDR4 может достигать 16 ГБ, твердотельной – 512 ГБ. Среди опциональных возможностей числятся сканер отпечатков пальцев и технология Intel vPro, предназначенная для защиты корпоративных данных от краж. Также компьютер может похвастаться портом USB Type-C и прочным корпусом, что подтверждает наличие военного сертификата MIL-STD 810G. Время автономной работы устройства достигает 10 часов.





ASUS Pro B9440 поступит в продажу в мае по цене от $999.