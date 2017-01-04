Компания BioWare официально сообщила, что ролевая игра Mass Effect: Andromeda выйдет в России 21 марта 2017 года. Европейский релиз состоится 23 марта, сообщает InGame .

«Mass Effect: Andromeda — это самая амбициозная игра из серии Mass Effect. Мы придумали совершенно новые истории, создали новых героев, новые планеты, новые расы и добавили новые игровые механики. Кроме того, мы также перенесли вселенную Mass Effect на движок Frostbite, что позволило значительно улучшить графику игры по сравнению с оригинальной трилогией. Мы хотим, чтобы вы по-настоящему наслаждались игровым процессом, а поэтому стараемся не спешить с выпуском игры», — сообщил Аарон Флинн, генеральный директор BioWare.

По сюжету, человечество отправляется на поиски нового дома в галактику Андромеды, где сталкивается с новой инопланетной жизнью и цивилизациями. Разработчики обещают динамичные сражения, продвинутое вооружение, особые навыки и гибкую систему улучшений, позволяющую настраивать игровой процесс под себя.

Mass Effect: Andromeda выйдет одновременно на PC, PlayStation 4 и Xbox One.