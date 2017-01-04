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В январе в Diablo 3 появятся уровни из первой части

05.01.2017 14:50 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Blizzard Entertainment поделилась подробностями грядущего обновления для ролевой игры Diablo 3, сообщает InGame.

С выходом обновления 2.4.3 в игре появятся юбилейное событие, обновления для классовых предметов и предметов из комплектов, новинки в великих порталах и другие улучшения.

Главным новшеством станет дополнение под названием «Падение Тристрама», которое позволит перенестись в прошлое, когда демоны впервые вторглись в тихий и неприметный городок Санктуарий. Разработчики обещают нашпигованное монстрами подземелье 16-го уровня и четыре главных босса из первой игры, а также специальные графические фильтры под старину и движение в восьми направлениях.

Также обновление внесет в игру ряд изменений для некоторых легендарных предметов и предметов из комплектов, в частности, новые легендарные свойства.

Теперь монстры будут более равномерно распределяться по всей территории подземелья, а уровни — лучше соотноситься друг с другом по размеру. В среднем, чтобы полностью пройти великий портал, нужно будет зачистить от двух до четырех уровней. Элементы карт, из которых составляются уровни, станут разнообразнее, так что будет меньше вероятность увидеть в великом портале одинаковые уровни.

 
 
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Компания Blizzard Entertainment поделилась подробностями грядущего обновления для ролевой игры Diablo 3, сообщает...

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