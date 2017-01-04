Абоненты life:) за последний день уходящего и первый день нового года активно пользовались мобильным Интернетом и смогли сгенерировать за это время восьмизначный объем мегабайт трафика.

Несмотря на популярность онлайн-посланий через Всемирную паутину, абоненты часто отправляли SMS – за 2 дня было отправлено более 1 миллиона посланий. Любопытно, что первое SMS, отправленное еще в далеком 1992 году, было именно поздравительным. Спустя 25 лет ничего не изменилось: SMS сегодня – это один из универсальных, простых и быстрых способов послать теплые слова кому бы то ни было.

Абоненты, предпочитающие живое общение посредством звонка, за 31 декабря 2016 и 1 января 2017 года проговорили суммарно по времени почти полвека.

Несмотря на удвоенную нагрузку, в новогоднюю ночь не было зафиксировано форс-мажорных ситуаций, а абоненты оператора были обеспечены бесперебойной связью.