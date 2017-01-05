|
Строители установили половину всех свай Керченского моста
05.01.2017 21:02 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Строители моста через Керченский пролив выполнили более 50% свайных работ на морских и сухопутных участках, сообщает
© Sputnik Георгий Зимарев
"На глубину от 12 до 90 м погружено почти 3540 свай из более чем 7000, запланированных проектом. "Экватором" стала трубчатая свая из числа наиболее мощных на стройплощадке: ее диаметр — 1420 мм, толщина стенки — 40 мм", — говорится в сообщении.
Фундаменты автодорожных и железнодорожных опор моста формируют из свай трех типов. Работы по буронабивным сваям (таманская сторона) выполнены в полном объеме, по призматическим (керченская сторона) — на 50%, по трубчатым — а таких по проекту почти 5,5 тысяч — более чем на 40%.
"Если собрать воедино все погруженные на данный момент трубосваи, получили бы трубу длиной более чем в 150 км", — рассказал заместитель начальника упрдор "Тамань" Кайрат Турсунбеков.
По его словам, к концу первого года строительства достигнут запланированный темп работ: на сухопутных участках ежесуточно погружается 10 трубчатых свай, на морских — от трех трубосвай.
Керченский мост соединит Крымский полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов — 1 декабря 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчик строительства моста — компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.
Расчетная пропускная способность четырехполосной автотрассы моста — 40 тыс. машин в сутки. Железная дорога будет двухпутной с пропускной способностью 47 пар поездов в сутки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общая длина установленных на данный момент свай превышает 150 километров; строители установили на сваи 210 опор будущего моста.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии