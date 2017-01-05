Компания Retro-Bit решила пойти навстречу фанатам старых портативных консолей Game Boy и выпустила обновленную версию устройства, которая получила название Super Retro Boy.





Компания сохранила узнаваемый форм-фактор, но при этом значительно обновила устройство. Например, здесь используется TFT HD-дисплей, устойчивый к появлению царапин, а также аккумулятор на 2500 мАч, достаточный для 10 часов игры.

Устройство воспринимает все картриджи для оригинальной Game Boy, Game Boy Color, и Game Boy Advance. В продажу Super Retro Boy поступит до конца этого года по цене 80 долларов (В США).