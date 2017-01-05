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Энтузиасты дали вторую жизнь легендарной Game Boy
06.01.2017 10:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Retro-Bit решила пойти навстречу фанатам старых портативных консолей Game Boy и выпустила обновленную версию устройства, которая получила название Super Retro Boy.
Компания сохранила узнаваемый форм-фактор, но при этом значительно обновила устройство. Например, здесь используется TFT HD-дисплей, устойчивый к появлению царапин, а также аккумулятор на 2500 мАч, достаточный для 10 часов игры.
Устройство воспринимает все картриджи для оригинальной Game Boy, Game Boy Color, и Game Boy Advance. В продажу Super Retro Boy поступит до конца этого года по цене 80 долларов (В США).
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Компания Retro-Bit решила пойти навстречу фанатам старых портативных консолей Game Boy и выпустила обновленную версию устройства, которая получила название Super Retro Boy.
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