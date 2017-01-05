﻿ Энтузиасты дали вторую жизнь легендарной Game Boy. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Энтузиасты дали вторую жизнь легендарной Game Boy

06.01.2017 10:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Retro-Bit решила пойти навстречу фанатам старых портативных консолей Game Boy и выпустила обновленную версию устройства, которая получила название Super Retro Boy.

Энтузиасты дали вторую жизнь легендарной Game Boy

Компания сохранила узнаваемый форм-фактор, но при этом значительно обновила устройство. Например, здесь используется TFT HD-дисплей, устойчивый к появлению царапин, а также аккумулятор на 2500 мАч, достаточный для 10 часов игры.

Устройство воспринимает все картриджи для оригинальной Game Boy, Game Boy Color, и Game Boy Advance. В продажу Super Retro Boy поступит до конца этого года по цене 80 долларов (В США).

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Retro-Bit решила пойти навстречу фанатам старых портативных консолей Game Boy и выпустила обновленную версию устройства, которая получила название Super Retro Boy.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Строители установили половину всех свай Керченского моста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета
06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика