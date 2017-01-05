МИНСК, 6 янв — Sputnik. Белорусская антарктическая экспедиция приступила к работе в автономном режиме, сообщили Sputnik в пресс-службе Национальной академии наук.



РИА Новости Первые советские люди в Антарктиде. Кадры 1956 года

На базу у горы Вечерняя в Антарктиде личный состав БАС прибыл 29 декабря. Команда ученых в составе 6 человек была доставлены по воздуху с борта российского научно-экспедиционного судна "Академик Федоров".

"В период с 27-29 декабря 2016 успешна проведена воздушная транспортная операция по доставке личного состава, материального обеспечения и конструкций 2-го объекта Белорусской антарктической станции у горы Вечерняя в Антарктиде", — цитирует слова начальника БАС Алексея Гайдашова пресс-служба НАН.

На сегодняшний день участники экспедиции уже смонтировали второй объект БАС — установочный модуль-платформу под ряд секций лабораторно-жилого модуля- и приступили к выполнению программы научных исследований.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:43 / 4.52Mb / просмотров видео: 45) Sputnik/Андрей Диченко, Роман Шантар © Sputnik/ Андрей Диченко, Роман Шантар Представлен первый белорусский полярный модуль

Участникам предстоит провести комплексный наземный и спутниковый мониторинг атмосферы и подстилающей поверхности в Атарктиде. Среди других научных интересов:

радиационная калибровка спектральной аппаратуры белорусских и российских спутников БКА и Канопус;

исследование малых газовых составляющих атмосферы на сезонные вариации ультрафиолетового облучения в приземном слое и водных экосистемах в районе экспедиции;

комплексное исследование, оценка перспектив использования биологических биологических ресурсов и экологический мониторинг биотических компонентов окружающей среды Антарктиды и ряд других.

Старт белорусской антарктической экспедиции был торжественно дан в октябре 2016 года. С ноября началась отправка груза и личного состава.