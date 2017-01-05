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Белорусская антарктическая экспедиция приступила к работе в автономном режиме
06.01.2017 12:35 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв — Sputnik. Белорусская антарктическая экспедиция приступила к работе в автономном режиме, сообщили Sputnik в пресс-службе Национальной академии наук.
На базу у горы Вечерняя в Антарктиде личный состав БАС прибыл 29 декабря. Команда ученых в составе 6 человек была доставлены по воздуху с борта российского научно-экспедиционного судна "Академик Федоров".
"В период с 27-29 декабря 2016 успешна проведена воздушная транспортная операция по доставке личного состава, материального обеспечения и конструкций 2-го объекта Белорусской антарктической станции у горы Вечерняя в Антарктиде", — цитирует слова начальника БАС Алексея Гайдашова пресс-служба НАН.
На сегодняшний день участники экспедиции уже смонтировали второй объект БАС — установочный модуль-платформу под ряд секций лабораторно-жилого модуля- и приступили к выполнению программы научных исследований.
© Sputnik/ Андрей Диченко, Роман Шантар
Представлен первый белорусский полярный модуль
Участникам предстоит провести комплексный наземный и спутниковый мониторинг атмосферы и подстилающей поверхности в Атарктиде. Среди других научных интересов:
Старт белорусской антарктической экспедиции был торжественно дан в октябре 2016 года. С ноября началась отправка груза и личного состава.
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Личный состав станции благополучно добрался к месту базирования у горы Вечерняя в Антарктиде, смонтировал платформу под секции лабораторно-жилого модуля и...
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