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Картинка дня: девушки на обложках югославского компьютерного журнала
06.01.2017 15:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Издание Flashbak
По всей видимости, авторы считали, что фотографии девушек на обложках должны обязательно повысить продажи журнала.
Для нас же снимки интересны тем, что по ним можно увидеть развитие компьютерной техники в этот период времени (с 1986 по 1994 год). Фото обложек выложены в хронологическом порядке:
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Издание Flashbak опубликовало подборку фотографий обложек югославского компьютерного журнала Računari («Компьютер»), который издавался в 80−90-х годах.
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