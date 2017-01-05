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В Беларуси появилась федерация киберспорта
06.01.2017 16:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Министерством юстиции Беларуси зарегистрировано республиканское общественное объединение «Белорусская федерация киберспорта»,
На странице федерации "ВКонтакте"
Сообщается, что в цели федерации входит:
Напомним, что в последние годы киберспорту уделяется всё большее внимание в мире. Например, недавно в соседней России киберспорт
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Министерством юстиции Беларуси зарегистрировано республиканское общественное объединение «Белорусская федерация киберспорта», сообщается на сайте ведомства.
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