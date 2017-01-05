Министерством юстиции Беларуси зарегистрировано республиканское общественное объединение «Белорусская федерация киберспорта», сообщается на сайте ведомства.





На странице федерации "ВКонтакте" сообщается , что "основной целью Федерации является содействие развитию в Беларуси компьютерного спорта как нового вида спортивной соревновательной деятельности и специальной практики подготовки человека к соревнованиям на базе компьютерной техники, программного обеспечения, интерактивных устройств и иных возможностей компьютерных технологий, а также вовлечение в компьютерный спорт широких слоев населения Беларуси".





Сообщается, что в цели федерации входит:

Содействие развитию компьютерного спорта в Беларуси как массового вида спорта, пропагандирующего общечеловеческие ценности и здоровый образ жизни;

Содействие развитию эффективных форм физического воспитания детей и подростков, с использованием компьютерных технологий, направленных на формирование здорового, физически и духовно совершенного, морально-стойкого подрастающего поколения Беларуси;

Напомним, что в последние годы киберспорту уделяется всё большее внимание в мире. Например, недавно в соседней России киберспорт приравняли к спортивной дисциплине.