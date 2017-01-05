Компания Dell представила первый в мире монитор с разрешением 8K. Он называется UltraSharp 32 Ultra HD 8K, а его диагональ составляет 32 дюйма.

Новинка поддерживает отображение более 1 миллиарда цветов, а также охватывает 100% цветового пространства Adobe RGB и sRGB. Количество пикселей составляет 33,2 миллиона, а их плотность - 280 ppi.





Монитор оснащен шарнирной подставкой, которая позволяет регулировать положение экрана на свое усмотрение. Его можно повернуть, наклонить и даже развернуть. Также предусмотрена возможность регулировки по высоте. Из портов присутствуют DisplayPort 1.3 и четыре USB 3.0.

Монитор Dell UltraSharp 32 Ultra HD 8K поступит в продажу в марте 2017 года по цене $5000.