﻿ Обновленный ASUS ZenBook 3 Deluxe получил сканер отпечатков, два порта USB-C и поддержку быстрой зарядки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Обновленный ASUS ZenBook 3 Deluxe получил сканер отпечатков, два порта USB-C и поддержку быстрой зарядки

06.01.2017 12:55 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания ASUS представила ноутбук ZenBook 3 Deluxe нового поколения. Он получил индекс UX490UA и может похвастаться премиальными характеристиками.

Новинка получила 14-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей, который удалось вместить в корпус обычного ноутбука с экраном диагональю 13,3 дюйма. Защиту экрана обеспечивает стекло Gorilla Glass 5.

Ноутбук оснащается процессорами Intel Core i7-7500U и Core i5-7200U. Объем оперативной памяти может составлять 8/16 ГБ, твердотельной – 256/512 ГБ и 1 ТБ.

Обновленный ASUS ZenBook 3 Deluxe получил сканер отпечатков, два порта USB-C и поддержку быстрой зарядки

Также устройство располагает клавиатурой с подсветкой, сканером отпечатков пальцев, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, веб-камерой и двумя портами USB-C. Емкость аккумулятора составляет 46 Вт*ч, а время автономной работы достигает 10 часов. Технология быстрой зарядки позволяет пополнить заряд батареи на 60% за 49 минут. Габариты равны 329 x 216 x 12,9 мм при массе 1,1 кг.

Обновленный ASUS ZenBook 3 Deluxe поступит в продажу в мае по цене от $1700.

 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания ASUS представила ноутбук ZenBook 3 Deluxe нового поколения. Он получил индекс UX490UA и может...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Белорусская антарктическая экспедиция приступила к работе в автономном режиме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета
06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика