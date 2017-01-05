Компания ASUS представила ноутбук ZenBook 3 Deluxe нового поколения. Он получил индекс UX490UA и может похвастаться премиальными характеристиками.

Новинка получила 14-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей, который удалось вместить в корпус обычного ноутбука с экраном диагональю 13,3 дюйма. Защиту экрана обеспечивает стекло Gorilla Glass 5.

Ноутбук оснащается процессорами Intel Core i7-7500U и Core i5-7200U. Объем оперативной памяти может составлять 8/16 ГБ, твердотельной – 256/512 ГБ и 1 ТБ.





Также устройство располагает клавиатурой с подсветкой, сканером отпечатков пальцев, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, веб-камерой и двумя портами USB-C. Емкость аккумулятора составляет 46 Вт*ч, а время автономной работы достигает 10 часов. Технология быстрой зарядки позволяет пополнить заряд батареи на 60% за 49 минут. Габариты равны 329 x 216 x 12,9 мм при массе 1,1 кг.

Обновленный ASUS ZenBook 3 Deluxe поступит в продажу в мае по цене от $1700.