Доля пользователей Windows 10 в сервисе цифровой дистрибуции Steam превысила 50%. Игровых компьютеров с Windows 7 — 34,25%, с Windows 8/8.1 – 9,95%. Об этом свидетельствует свежая статистика сервиса по состоянию на конец 2016 года, сообщает InGame .

Самой популярной видеокартой является GeForce GTX 970 с долей 4,70%. На втором месте находится GeForce GTX 960 (3,59%), а замыкает тройку лидеров GeForce GTX 750 Ti (3,35%). На четвертом месте расположилась встроенная Intel HD Graphics 4000 (2,85%), на пятом – новенькая GeForce GTX 1060. Карточки AMD Radeon спросом не пользуются. Самой популярной среди них является HD 7900 Series, занимающая 20-место с показателем 1,12%.





Среднестатистический компьютер имеет четырехъядерный процессор, 8 ГБ оперативной памяти и 1 ГБ видеопамяти. Самое популярное разрешение экрана – 1920 x 1080 пикселей.