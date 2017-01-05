Обновление Windows 10 Creators выйдет в апреле. Об этом проговорилась компания Dell, являющаяся одним из наиболее важных партнеров Microsoft.

Финальная сборка получит индекс 1704. Некоторые считают, что он указывает на дату выхода новой системы – 17 апреля.

Новое обновление призвано расширить творческие возможности системы. В частности, оно предлагает новый графический редактор Paint 3D, который позволяет создавать трехмерные сцены и объекты.

Игрокам новая система предлагает сервис игровых трансляций Beam. Новый сервис характеризуется низкой задержкой и предлагает систему геймификации, которая позволяет зарабатывать очки за просмотр трансляций и тратить их на взаимодействие со стримерами. Также ожидается «Игровой режим», который позволит повысить производительность в UWP-играх.





Также в Windows 10 Creators реализованы файлы-наполнители, которые позволяют перенести картинки и прочие файлы в облако и обращаться к ним через мини-эскизы, что позволит сэкономить место на жестком диске.

Еще система научилась запоминать настройки пользователя и больше не будет сбрасывать таковые после установки новых сборок. Это также касается приложений по умолчанию.