Что произойдет с кипятком при -20? Как поведут себя разные жидкости на морозе?

Съемочная группа TUT.BY оделась потеплее и провела занимательные и очень красивые опыты.

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