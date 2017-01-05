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Что произойдёт с кипятком при -20? TUT.BY экспериментирует с морозом
06.01.2017 20:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Что произойдет с кипятком при -20? Как поведут себя разные жидкости на морозе?
Съемочная группа TUT.BY оделась потеплее и провела занимательные и очень красивые опыты.
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Что произойдет с кипятком при -20? Как поведут себя разные жидкости на морозе?
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