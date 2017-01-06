В Беларусь пришли морозы: на выходных будет держаться температура ниже -20°С. Резкое похолодание стало одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. 42.TUT.BY выбрал наиболее остроумные реакции белорусских пользователей.

Некоторые отметили, что выходные лучше провести дома.

Посмотрите на Гришу. Гриша проявил личное мужество и продолжил лежать под пледом, даже когда за окном было -20! Слышны голоса восхищения — Denis Blisch (@blisch) 5 января 2017 г.

Вжух! И все выходные просидишь дома pic.twitter.com/M5sOVj8cy9 — Паша Пистон (@pashapiston) 5 января 2017 г.

Одеваться сейчас нужно теплее , чем обычно. Намного теплее.

Это я, когда мне нужно выйти на улицу. pic.twitter.com/5OoB4G3ZFU — Maxim Pushkin (@mc_maxim) 6 января 2017 г.

Стоишь в подъезде, как в шлюзе, и больше всего боишься, что там, в космосе, разгерметизируется скафандр — Полина (@e_vilelf) 6 января 2017 г.

Общественный транспорт в Минске стал ходить с задержками.

Транспорт в Минске задерживается на 16 минут из-за снегопада https://t.co/Z6q6v2K0id pic.twitter.com/utna9DeAgt — Чай з варэннем (@belteanews) 4 января 2017 г.

Некоторым погода напомнила антураж из фильмов о похолодании, другим — работу персонажа Mortal Kombat, а третьим — морозилку.

Если и существует идеальная погода для фильма Послезавтра — то это тот самый момент — Антон Мартыненко (@MartynenkoAnton) 6 января 2017 г.

В Минске холод, снег, метель, как на Стене. Опасаюсь нашествия белых ходоков и надеюсь на встречу с Джоном Сноу — yllehs (@LShelya) 5 января 2017 г.

Хотя кое-кто нашел в этой ситуации плюсы.

Вообще, у нас началась Сибирь: холодно и нефть нашли — P is for Panda (@pandahuianda) 5 января 2017 г.

Кстати, арктические холода затронули и российские города, породив множество шуток и острот.

Фото людей которые сегодня не успели дойти до зебры пока зелёный

18+ pic.twitter.com/PgYhX7ocOV — Засмеялся, проиграл (@podluva) 6 января 2017 г.

Когда пытаешься дойти до магазина: pic.twitter.com/PRHZTdmFSX — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) 6 января 2017 г.

Этот кокос только что узнал, что в ближайшие пару дней будет лежать на уличном прилавке в Москве pic.twitter.com/G4ed3vR2Zb — Красная Псарня (@50pets) 6 января 2017 г.





Я не утверждаю, что на улице холодно, но я видел в окно, как два человека дрались сосульками за право погреться в мертвой лошади. — человекий кошка (@shandrydan) 6 января 2017 г.