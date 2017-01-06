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"Температура глубокой заморозки". Соцсети шутят об аномальных холодах
07.01.2017 10:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Беларусь пришли морозы: на выходных
Некоторые отметили, что выходные лучше провести дома.
Одеваться сейчас
Общественный транспорт в Минске
Некоторым погода напомнила антураж из фильмов о похолодании, другим — работу персонажа Mortal Kombat, а третьим — морозилку.
Хотя кое-кто нашел в этой ситуации плюсы.
Кстати, арктические холода затронули и российские города, породив множество шуток и острот.
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В Беларусь пришли морозы: на выходных будет держаться температура ниже -20°С. Резкое похолодание стало одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. 42.TUT.BY...
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