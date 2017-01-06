МИНСК, 6 янв — Sputnik. Белорусским ученым в год науки пообещали, что все проекты в рамках государственных научно-технических программ будут профинансированы в полном объеме. Более того, порядка 20% финансирования Государственный комитет по науке и технологиям планирует направить в 2017 году на сверхрискованные проекты, заявил во время презентации Года науки в Беларуси председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.



© Sputnik/ Виктор Толочко Белорусская антарктическая экспедиция приступила к работе в автономном режиме

"Честно признаться, в определенной мере мы забюрократизировали многие научные решения и научную ответственность. У нас слишком жесткие меры в рамках ГНТП: если 99% проекта сделали, но что-то где-то не получилось, жестко требуем возврата денег в бюджет. Это приводит к тому, что ученые боятся браться за новые разработки и знаковые проекты", — подчеркнул Александр Шумилин.

Помимо рисковых разработок от ученых, тем не менее, по-прежнему ждут и практических решений для реального сектора. В рамках презентации года науки секретари ряда отделений рассказали, что смогут предложить стране в Год науки.

Новый спутник

Национальная академия наук Беларуси готова приступить в 2017 году, если найдет деньги, к изготовлению второго белорусского спутника, сообщил руководитель аппарата НАН академик Петр Витязь.



© Sputnik / Виктор Толочко Витязь: Беларусь не отказывается от создания нового спутника

"По второму спутнику ТЗ подготовлено, все согласовано. Наша задача — найти деньги. И вот сейчас мы ищем", — признался Витязь в интервью Sputnik.

По его словам новый спутник будет точнее и технологичнее.

"Принципиальное отличие, что разрешение будет 0,5 метра, а не два. Полоса захвата другая, разрешающая способность другая, оперативность другая. Там предусмотрено использование новых материалов и другой электроники", — уточнил академик.

Пока же, по его словам, белорусские ученые совместно с российскими коллегами провели своеобразный техосмотр действующего спутника БелКА-1 и продлили его срок службы еще на два года. Академик напомнил, что информация, получаемая с первого белорусского спутника дистанционного зондирования Земли используется 11 министерствами Беларуси.

Электромобиль и коттедж за 16 часов

Ученые инженеры готовятся создать в 2016 году прототип первого белорусского электромобиля.

"Будет создан прототип белорусского электромобиля на основе базовой модели автомобиля производства "БелДжи" с бортовыми электрическими модулями вместо двигателя внутреннего сгорания", — рассказал на презентации академик-секретарь Отделения физико-технических наук НАН Беларуси Александр Ласковнев.



© flickr.com/ RL GNZLZ Автомобиль Geely. Архивное фото

Также в планах ученых инженеров — разработки нового электробуса, который будет выпускать "Белкоммунмаш", и мобильный пылесос для городского хозяйства.

Продолжать разработки и в сфере 3D-технологий. Помимо пластика и металла, белорусские ученые планируют поэкспериментировать с быстротвердеющими вязкопластичными бетонными композитами.



© REUTERS Ahmed Jadallah Напечатанное на 3D-принтере здание открыло свои двери в ОАЭ

"Впоследствии эти образцы войдут в состав комплекса производства крупногабаритных изделий из металлических материалов, что позволит, например, построить коттедж за не более чем за 12-16 часов", — рассказал Ласконев.

Иммунотерапия рака

Над тем, как побороть онкологию, работают и ученые-химики, и медики. Химики планируют сделать упор на разработке новых препаратов, которые смогли потеснить дорогостоящие импортные.



© Sputnik Варвара Гертье Операция по удалению злокачественной опухоли

Ученые медики планируют продолжить работу над проработкой метода иммунотерапии рака, то есть, по сути, "научить" иммунитет человека бороться с раковыми клетками, создать личную вакцину против рака.

"Суть в том, чтобы с помощью определенных клеток запустить механизм распознавания и уничтожения злокачественных опухолей собственной иммунной системой", — объяснил академик-секретарь Отделения медицинских наук НАН Беларуси Николай Сердюченко.

В 2017 году начинаются клинические испытания разработанной белорусскими учеными технологии доставки стволовых клеток в головной и спинной мозг через черепно-мозговые и спинно-с мозговые нервы.

"Это может быть использовано при инсультах и травмах, полученных в ДТП. Таким путем пытаемся уменьшить летальность и инвалидность", — рассказал Сердюченко.

Rfid-метки не только в шубах

Ученые отделения физики, математики и информатики в Год науки будут работать над созданием полной завершенной научно-технической инфраструктуры — экспериментального производства элементов микроэлектроники и оптоэлектроники с последующей передачей в массовое производство.



© Sputnik / Виктор Толочко Проверка метки с помощью смартфона

Среди других проектов: обработка больших баз данных и их применение в биомедицине, логистике и интернете вещей.

Пока принципы интернета вещей, "помеченных" идентификационной меткой и взаимодействующие посредством коммуникативных сетей, в Беларуси применяются только при маркировке меховых изделий. С лета прошлого года в странах Евразийского экономического союза маркировка меховых изделий специальными rfid-метками (radio frequency identification) — микрочипами, на котором хранится информация об изделии — стала обязательной.

"Полномасштабное внедрение такой системы позволит только на отказе от бумажных процедур при декларировании сэкономить минимум 120 долларов в год. Поэтому наша задача — быстро сделать эту систему. С этой системой мы сможем вписаться в международные правила и таким образом повысим экспортный потенциал нашей продукции", — рассказал на презентации года науки академик-секретарь Отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси Валентин Орлович.

Новая оранжерея и музей палеонтологии

Биологи в Год науки продолжат эксперименты с трансгенными козами, которые продуцируют белок лактоферин. Этот белок находится в материнском молоке и жизненно необходим младенцам, которые находятся на искусственном вскармливании. Он обладает бактерицидными свойствами и с первого дня вскармливания надежно предохраняет ребенка от вирусных, бактериальных и грибковых инфекций.



© Sputnik / Виктор Толочко Козы

"Наши ученые разработали технологию получения белка и создали стадо коз, которые продуцируют этот белок. Сейчас научились его выделать. В прошлом году было запущено опытное производство по его выделению. Сейчас надо исследовать, как его дальше продвигать. Надо, чтобы он дошел до потребителя", — рассказал академик-секретарь Отделения биологических наук НАН Беларуси Михаил Никифиров.

Также в планах ученых биологов создание Центра палеологии и палеонтологии, а также строительство новой тропической оранжереи в Ботаническом саду.



© Sputnik / Виктор Толочко Посетители фотографируют редкие виды орхидей в минском Ботаническом саду

"Существующая оранжерея — это не только объект, куда приходят посмотреть, как выглядят тропические растения. Там идет серьезная лаборатория, где изучаются тропические растения, которые создают благоприятную среду в офисах и наших домах", — заметил Никифиров.

Исторический атлас

Впервые за всю историю страны ученые Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси планируют выпустить 4-томный исторический атлас. Этого еще никогда не делалось, сказал на презентации Года науки академик-секретарь Отделения Александр Каваленя.

Кроме того, ученые-гуманитарии планируют закончить большую Историю белорусской государственности. Исторический словарь белорусского языка и 5-томную историю философской мысли.

"У нас богатейшее наследие, о котором мы не знаем. Так сложилось исторически, что мы сегодня должны поднимать наше наследие. И показывать, что такая страна как Беларусь существует. Что мы не объект, а полноценный субъект международного сообщества", — заметил Коваленя.

Причем в отличие от химиков и физиков, которые могут что-нибудь позаимствовать у западных коллег, гуманитарии вынуждены вести свою исследовательскую работу самостоятельно.