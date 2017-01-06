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Наш электромобиль и коттедж за полдня: чем удивят белорусы в Год науки
07.01.2017 12:05 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв — Sputnik. Белорусским ученым в год науки пообещали, что все проекты в рамках государственных научно-технических программ будут профинансированы в полном объеме. Более того, порядка 20% финансирования Государственный комитет по науке и технологиям планирует направить в 2017 году на сверхрискованные проекты, заявил во время презентации Года науки в Беларуси председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.
© Sputnik/ Виктор Толочко
"Честно признаться, в определенной мере мы забюрократизировали многие научные решения и научную ответственность. У нас слишком жесткие меры в рамках ГНТП: если 99% проекта сделали, но что-то где-то не получилось, жестко требуем возврата денег в бюджет. Это приводит к тому, что ученые боятся браться за новые разработки и знаковые проекты", — подчеркнул Александр Шумилин.
Помимо рисковых разработок от ученых, тем не менее, по-прежнему ждут и практических решений для реального сектора. В рамках презентации года науки секретари ряда отделений рассказали, что смогут предложить стране в Год науки.
Новый спутник
Национальная академия наук Беларуси готова приступить в 2017 году, если найдет деньги, к изготовлению второго белорусского спутника, сообщил руководитель аппарата НАН академик Петр Витязь.
© Sputnik / Виктор Толочко
"По второму спутнику ТЗ подготовлено, все согласовано. Наша задача — найти деньги. И вот сейчас мы ищем", — признался Витязь в интервью Sputnik.
По его словам новый спутник будет точнее и технологичнее.
"Принципиальное отличие, что разрешение будет 0,5 метра, а не два. Полоса захвата другая, разрешающая способность другая, оперативность другая. Там предусмотрено использование новых материалов и другой электроники", — уточнил академик.
Пока же, по его словам, белорусские ученые совместно с российскими коллегами провели своеобразный техосмотр действующего спутника БелКА-1 и продлили его срок службы еще на два года. Академик напомнил, что информация, получаемая с первого белорусского спутника дистанционного зондирования Земли используется 11 министерствами Беларуси.
Электромобиль и коттедж за 16 часов
Ученые инженеры готовятся создать в 2016 году прототип первого белорусского электромобиля.
"Будет создан прототип белорусского электромобиля на основе базовой модели автомобиля производства "БелДжи" с бортовыми электрическими модулями вместо двигателя внутреннего сгорания", — рассказал на презентации академик-секретарь Отделения физико-технических наук НАН Беларуси Александр Ласковнев.
Автомобиль Geely. Архивное фото
Также в планах ученых инженеров — разработки нового электробуса, который будет выпускать "Белкоммунмаш", и мобильный пылесос для городского хозяйства.
Продолжать разработки и в сфере 3D-технологий. Помимо пластика и металла, белорусские ученые планируют поэкспериментировать с быстротвердеющими вязкопластичными бетонными композитами.
© REUTERS Ahmed Jadallah
"Впоследствии эти образцы войдут в состав комплекса производства крупногабаритных изделий из металлических материалов, что позволит, например, построить коттедж за не более чем за 12-16 часов", — рассказал Ласконев.
Иммунотерапия рака
Над тем, как побороть онкологию, работают и ученые-химики, и медики. Химики планируют сделать упор на разработке новых препаратов, которые смогли потеснить дорогостоящие импортные.
© Sputnik Варвара Гертье
Операция по удалению злокачественной опухоли
Ученые медики планируют продолжить работу над проработкой метода иммунотерапии рака, то есть, по сути, "научить" иммунитет человека бороться с раковыми клетками, создать личную вакцину против рака.
"Суть в том, чтобы с помощью определенных клеток запустить механизм распознавания и уничтожения злокачественных опухолей собственной иммунной системой", — объяснил академик-секретарь Отделения медицинских наук НАН Беларуси Николай Сердюченко.
В 2017 году начинаются клинические испытания разработанной белорусскими учеными технологии доставки стволовых клеток в головной и спинной мозг через черепно-мозговые и спинно-с мозговые нервы.
"Это может быть использовано при инсультах и травмах, полученных в ДТП. Таким путем пытаемся уменьшить летальность и инвалидность", — рассказал Сердюченко.
Rfid-метки не только в шубах
Ученые отделения физики, математики и информатики в Год науки будут работать над созданием полной завершенной научно-технической инфраструктуры — экспериментального производства элементов микроэлектроники и оптоэлектроники с последующей передачей в массовое производство.
© Sputnik / Виктор Толочко
Проверка метки с помощью смартфона
Среди других проектов: обработка больших баз данных и их применение в биомедицине, логистике и интернете вещей.
Пока принципы интернета вещей, "помеченных" идентификационной меткой и взаимодействующие посредством коммуникативных сетей, в Беларуси применяются только при маркировке меховых изделий. С лета прошлого года в странах Евразийского экономического союза маркировка меховых изделий специальными rfid-метками (radio frequency identification) — микрочипами, на котором хранится информация об изделии — стала обязательной.
"Полномасштабное внедрение такой системы позволит только на отказе от бумажных процедур при декларировании сэкономить минимум 120 долларов в год. Поэтому наша задача — быстро сделать эту систему. С этой системой мы сможем вписаться в международные правила и таким образом повысим экспортный потенциал нашей продукции", — рассказал на презентации года науки академик-секретарь Отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси Валентин Орлович.
Новая оранжерея и музей палеонтологии
Биологи в Год науки продолжат эксперименты с трансгенными козами, которые продуцируют белок лактоферин. Этот белок находится в материнском молоке и жизненно необходим младенцам, которые находятся на искусственном вскармливании. Он обладает бактерицидными свойствами и с первого дня вскармливания надежно предохраняет ребенка от вирусных, бактериальных и грибковых инфекций.
© Sputnik / Виктор Толочко
Козы
"Наши ученые разработали технологию получения белка и создали стадо коз, которые продуцируют этот белок. Сейчас научились его выделать. В прошлом году было запущено опытное производство по его выделению. Сейчас надо исследовать, как его дальше продвигать. Надо, чтобы он дошел до потребителя", — рассказал академик-секретарь Отделения биологических наук НАН Беларуси Михаил Никифиров.
Также в планах ученых биологов создание Центра палеологии и палеонтологии, а также строительство новой тропической оранжереи в Ботаническом саду.
© Sputnik / Виктор Толочко
Посетители фотографируют редкие виды орхидей в минском Ботаническом саду
"Существующая оранжерея — это не только объект, куда приходят посмотреть, как выглядят тропические растения. Там идет серьезная лаборатория, где изучаются тропические растения, которые создают благоприятную среду в офисах и наших домах", — заметил Никифиров.
Исторический атлас
Впервые за всю историю страны ученые Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси планируют выпустить 4-томный исторический атлас. Этого еще никогда не делалось, сказал на презентации Года науки академик-секретарь Отделения Александр Каваленя.
Кроме того, ученые-гуманитарии планируют закончить большую Историю белорусской государственности. Исторический словарь белорусского языка и 5-томную историю философской мысли.
"У нас богатейшее наследие, о котором мы не знаем. Так сложилось исторически, что мы сегодня должны поднимать наше наследие. И показывать, что такая страна как Беларусь существует. Что мы не объект, а полноценный субъект международного сообщества", — заметил Коваленя.
Причем в отличие от химиков и физиков, которые могут что-нибудь позаимствовать у западных коллег, гуманитарии вынуждены вести свою исследовательскую работу самостоятельно.
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Национальная академия наук презентовала планы на Год науки по всем направлениям от создания нового космического спутника и иммунотерапии рака до изданного...
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