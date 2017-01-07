Самые популярные и лучшие приложения для самостоятельного изучения иностранных языков — в специальном обзоре Sputnik.

Фраза "без языков сегодня никуда" давно набила всем оскомину: ее любят повторять друзья, учителя, родители, коллеги и улыбающиеся ведущие разных телешоу. Но языковые курсы — не панацея: они и стоят недешево, и занимают слишком много времени.

Еще одна проблема "классического" обучения иностранным языкам (будь то английский, итальянский или хинди) — отсутствие в нем игрового компонента и слишком большое внимание грамматике на ранних этапах. Нейролингвисты с подобным подходам часто спорят: ведь дети на родном языке сначала учатся говорить, а только потом — говорить правильно.

Sputnik подобрал три самых популярных и удобных приложения на смартфоны, с помощью которых вы сможете легко познакомиться с практически любым языком, начать на нем разговаривать и, более того, тратить на это не так много времени. Самое главное — все они бесплатные, а пользоваться ими удобно даже детям.

Memrise

Британский стартап Memrise был запущен в 2010 году и с тех пор стал одним из самых популярных для изучения иностранных языков. Сейчас в приложении доступны более 90 языков, в том числе множество курсов по самым востребованным языкам — испанскому, английскому, французскому, итальянскому, немецкому и китайскому.



© Sputnik/ снимок экрана Приложение для изучения иностранного языка Memrise

У Memrise порядка пяти-десяти миллионов скачиваний только на устройства с операционной системой Android, столько же — на гаджеты с ОС IOS. Популярность приложения объяснима: здесь используется система интервальных повторений — автоматически высчитывается, что и когда вам нужно повторить, чтобы не забыть никогда. Обучение выглядит не только бесконечным повторением слов и конструкций: в Memrise есть и аудирование, и подсказки по мнемотехнике (технике запоминания).

При помощи приложения Memrise за две недели вы можете выучить порядка 200-300 слов и выражений. Заниматься при этом можно в любую свободную минуту — на обеденном перерыве, в транспорте или перед сном.

Скачать Memrise на IOS.

Скачать Memrise на Android.

Duolingo

Duolingo — бесспорный лидер в сфере онлайн-обучения иностранным языкам: приложение устанавливали на свои устройства более 50 миллионов раз, а отзывами об использовании программы заполнены сотни интернет-сайтов.



© Sputnik/ снимок экрана Приложение для изучения иностранного языка Duolingo

В основе работы Duolingo — также метод интервальных повторений. Постепенно пользователь знакомится с новым словом, затем — с примерами его использования. Постепенно обучение становится все более углубленно, но остается в игровой форме — надо выбирать картинки, варианты, а при этом зарабатывать очки и виртуальные деньги от разработчиков Duolingo.

В Duolingo также можно изучить все самые распространенные языки мира. Можно начинать и не с нуля — программа предлагает вводный тест на ваш уровень владения языком, после чего подбирает те темы, которые вам необходимо повторить. Да и просто с его помощью можно узнать, насколько вы владеете иностранным языком.

Скачать Duolingo на IOS.

Скачать Duolingo на Android.

Anki

В отличие от предыдущих приложений, Anki работает исключительно по принципу флеш-карточек — разные наборы слов и выражений или правил написаны на специальных карточках и вы должны выбирать, что помните, а что — нет. При необходимости эти карточки можно "переворачивать" и узнавать правильные ответы.



© Sputnik/ снимок экрана Приложение для изучения иностранного языка Anki

Еще одно существенное отличие — при помощи Anki выучить можно не только язык, но все, что угодно: от билетов к экзамену по философии и до высшей математики. Предполагается, что карточки и материал делать должны сами пользователи, но в программе множество уже готовых — их нужно всего лишь найти и добавить к себе в папку.

Лучше всего Anki подойдет для повторения и усвоения уже изученного материала — приложение тоже высчитывает, что и когда вам нужно показать, чтобы через неделю вы не забыли.

Скачать Anki на IOS.

Скачать Anki на Android.