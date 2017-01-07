|
Долгожданное возвращение: представлен смартфон Nokia 6
08.01.2017 13:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Смартфоны легендарного бренда наконец-то возвращаются на рынок. Финская компания HMD Global, которой теперь принадлежат права на бренд Nokia, представила в Китае свой первый смартфон под этой маркой — Nokia 6.
К сожалению, устройство (по крайней мере, первое время) будет официально продаваться исключительно в Китае. В HMD Global посчитали этот рынок стратегическим для компании и отметили, что там «премиум-дизайн и качество высоко ценятся потребителями».
Смартфон действительно выглядит красиво — он заключен в металлический корпус, а его экран покрывает 2,5D-стекло. Начинка, впрочем, не такая впечатляющая.
Nokia 6 получил 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 430 с частотой 1,4 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения, 8-Мп широкоугольную фронтальную камеру, 16 Мп основной фотомодуль (f/2.0), усилитель звука NXP TFA9891, поддержку Dolby Atmos и аккумулятор на 3000 мАч.
Габариты смартфона — 154×75,8×7,85 мм. Работает Nokia 6 под управлением Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой. В Китае устройство можно будет купить в течение ближайшего времени по цене 1699 юаней (около 250 долларов по текущему курсу).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смартфоны легендарного бренда наконец-то возвращаются на рынок. Финская компания HMD Global, которой теперь принадлежат права на бренд Nokia, представила в Китае свой...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии