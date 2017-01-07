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Долгожданное возвращение: представлен смартфон Nokia 6

08.01.2017 13:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Смартфоны легендарного бренда наконец-то возвращаются на рынок. Финская компания HMD Global, которой теперь принадлежат права на бренд Nokia, представила в Китае свой первый смартфон под этой маркой — Nokia 6.

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К сожалению, устройство (по крайней мере, первое время) будет официально продаваться исключительно в Китае. В HMD Global посчитали этот рынок стратегическим для компании и отметили, что там «премиум-дизайн и качество высоко ценятся потребителями».

Долгожданное возвращение: представлен смартфон Nokia 6

Смартфон действительно выглядит красиво — он заключен в металлический корпус, а его экран покрывает 2,5D-стекло. Начинка, впрочем, не такая впечатляющая.

Nokia 6 получил 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 430 с частотой 1,4 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения, 8-Мп широкоугольную фронтальную камеру, 16 Мп основной фотомодуль (f/2.0), усилитель звука NXP TFA9891, поддержку Dolby Atmos и аккумулятор на 3000 мАч.

Долгожданное возвращение: представлен смартфон Nokia 6

Габариты смартфона — 154×75,8×7,85 мм. Работает Nokia 6 под управлением Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой. В Китае устройство можно будет купить в течение ближайшего времени по цене 1699 юаней (около 250 долларов по текущему курсу).

 
 
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Смартфоны легендарного бренда наконец-то возвращаются на рынок. Финская компания HMD Global, которой теперь принадлежат права на бренд Nokia, представила в Китае свой...

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