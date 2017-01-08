Японский комик и исполнитель Пико-Таро (настоящее имя — Казухито Косака), прославившийся благодаря короткой песне о том, как он соединяет ручку, яблоко, ананас и еще одну ручку в Pen-Pineapple-Apple-Pen (PPAP), представил песню о любви к апельсиновому соку — I like OJ.



Изображение: gori.me

Клип на песню был опубликован на официальном YouTube-канале музыканта и за два дня собрал более двух миллионов просмотров.

Ролик снят в том же стиле и антураже, что и PPAP. Хронометраж видео составляет около полутора минут.

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Клип Косаки PPAP стал вторым по популярности на YouTube по итогам 2016 года, после выпуска Carpool Karaoke с участием певицы Адель.

В конце октября 2016 года PPAP попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая короткая композиция, вошедшая в чарт лучших песен, составленный изданием Billboard. После этого Пико-Таро выпустил ее продолжение.