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Автор песни Pen-Pineapple-Apple-Pen выпустил новый хит
09.01.2017 12:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Японский комик и исполнитель Пико-Таро (настоящее имя — Казухито Косака), прославившийся благодаря короткой песне о том, как он соединяет ручку, яблоко, ананас и еще одну ручку в Pen-Pineapple-Apple-Pen (PPAP), представил песню о любви к апельсиновому соку — I like OJ.
Клип на песню был опубликован на официальном
Ролик снят в том же стиле и антураже, что и PPAP. Хронометраж видео составляет около полутора минут.
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Клип Косаки PPAP
В конце октября 2016 года PPAP попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая короткая композиция, вошедшая в чарт лучших песен, составленный изданием Billboard. После этого Пико-Таро выпустил ее продолжение.
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Японский комик и исполнитель Пико-Таро (настоящее имя — Казухито Косака), прославившийся благодаря короткой песне о том, как он соединяет ручку, яблоко, ананас...
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