В 2018 году на вооружение Росгвардии и российской армии поступят уникальные автоматы АДС, способные вести огонь под водой и на суше, сообщают «Известия».



Боец спецназа с автоматом АДС. Фото: defence.ru

Директор Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Алексей Сорокин рассказал, что есть уже контракты с Минобороны России, ФСБ, Росгвардии и МВД.

После проведенной модификации двухсредного автомата (АДС), чтобы поменять режим с подводного на обычный, потребуется всего несколько манипуляций.

В то время как на старом образце при переходе земля-вода необходимо было снимать ряд деталей, и бойцу надо было где-то у себя их хранить, то в новой версии переход на специальный патрон осуществляется простой заменой магазина.

В автомате применяется специальный патрон ПСП, идентичный по размерам обычному 5,45×39 мм. АДС может комплектоваться глушителем и съемным гранатометом. АДС превосходит автоматы АК74М и АПС по кучности стрельбы на воздухе и под водой.