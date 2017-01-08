МИНСК, 9 янв — Sputnik. Эксперты службы МАГАТЭ по обзору строительной площадки и конструкций АЭС с учетом внешних событий (миссия SEED) начнут работу на возводимой в Островце атомной станции 16 января, говорится в материалах МАГАТЭ, размещенных на сайте Агентства.



© Sputnik/ Констанция Ждановская Как живётся рядом с АЭС?

Беларусь в ответ на многочисленные претензии Литвы в связи с инцидентами на БелАЭС и спору в свете положений Конвенции Эспо выступила с инициативой приглашения внеплановой SEED-миссии МАГАТЭ и пообещала направить отчет о работе миссии всем заинтересованным государствам, в том числе странам Евросоюза.

Как отмечается в документах МАГАТЭ, специалисты Агентства будут работать в течение недели. Им предстоит оценить с точки зрения устойчивости к внешним и внутренним рискам стройплощадку станции, проекты конструкций, систем и компонентов БелАЭС. Всего в плане обзора — шесть блоков.

В частности, будет дана оценка тому, как белорусское государство выполняло рекомендации МАГАТЭ при выборе площадки строительства станции, какие критерии применяло, ознакомятся с данными геологических исследований, которые делались при выборе площадки. Эксперты также оценят подготовленность площадки к монтажу ядерных реакторов.

Все эти моменты будут учтены при расчете экспертами SEED-миссии потенциально опасных ситуаций, которые могут возникнуть за весь период эксплуатации станции.

Будет дана оценка соблюдению белорусской стороной параметров экологической безопасности.

Итогом работы миссии станет расчет коэффициента защищенности БелАЭС от внешних опасных явлений с учетом строительства на площадке одного или нескольких ядерных объектов.

Как ранее сообщал Sputnik, помимо SEED-миссии, Беларусь в 2017 году по запросу примет ряд оценочных миссий МАГАТЭ. В их числе — миссия по аварийной готовности (EPREV), государственной системе учета и контроля ядерных материалов (ISSAS), будет осуществлена подготовка к миссии по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) и миссии по оценке национальной инфраструктуры ядерной энергетики (миссия INIR).