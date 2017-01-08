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Названы смартфоны, которые получат поддержку VR-гарнитуры Google

09.01.2017 13:07 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Google назвала смартфоны, которые получат поддержку системы виртуальной реальности Daydream View.

На данный момент Daydream View совместима со смартфона Pixel и Pixel XL, а также Moto Z и Moto Z Force. В ближайшем будущем будет реализована совместимость с Huawei Mate 9 Pro, Porsche Design Mate 9 и ZTE Axon 7, для которых готовится к выходу обновление Android 7.0 Nougat.

Названы смартфоны, которые получат поддержку VR-гарнитуры Google

Гарнитура Daydream View выполнена из мягких дышащих материалов и может использоваться вместе с очками. Также к ней прилагается контроллер с сенсорной площадкой, который реагирует на движения пользователя. Для подключения гарнитуры к смартфону используется беспроводная связь. Стоимость гарнитуры составляет всего $79. Купить ее можно в магазине Google Play.

 
 
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