Компания Google назвала смартфоны, которые получат поддержку системы виртуальной реальности Daydream View.

На данный момент Daydream View совместима со смартфона Pixel и Pixel XL, а также Moto Z и Moto Z Force. В ближайшем будущем будет реализована совместимость с Huawei Mate 9 Pro, Porsche Design Mate 9 и ZTE Axon 7, для которых готовится к выходу обновление Android 7.0 Nougat.





Гарнитура Daydream View выполнена из мягких дышащих материалов и может использоваться вместе с очками. Также к ней прилагается контроллер с сенсорной площадкой, который реагирует на движения пользователя. Для подключения гарнитуры к смартфону используется беспроводная связь. Стоимость гарнитуры составляет всего $79. Купить ее можно в магазине Google Play.