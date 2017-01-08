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более 400 школьников побывали в минских IT-компаниях

09.01.2017 17:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Организаторы акции «ИТ-каникулы» подвели итоги зимнего мероприятия и объявили о планах на будущее. За три дня в бесплатных экскурсиях и лекциях поучаствовало более 400 школьников из разных уголков страны.

более 400 школьников побывали в минских IT-компаниях
Школьники из Мозыря во время экскурсии в минском офисе компании «Яндекс». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как прошли зимние ИТ-каникулы

4, 5 и 6 января минские ИТ-компании принимали школьников на экскурсии, а профессионалы отрасли выступили с докладами. Дети приехали из Орши, Мозыря, Речицы, Бреста, Пружан, Лунинца, Дзержинска, Жодино и Минска.

Ребят приняли в компаниях EPAM Systems, ТУТ БАЙ МЕДИА, Яндекс, WorkFusion, VironIT, BelPrime, Vizor Games, Rozum Robotics, Rubyroid labs, Softeq Development, JazzTeam, Digiteum, AIMATTER, SumatoSoft.

Детям рассказывали о том, что их ждет в работе по IT-специальностям, как работается в каждой из компаний и как выбрать направление для собственного развития.

«Мы были очень рады поучаствовать в этом замечательном мероприятии, — рассказывает Вера Поклонская, директор по персоналу компании Workfusion. — На самом деле это правда, что людей в IT не хватает. Уже сейчас мы нанимаем на наши проекты иностранцев от Германии до Армении, а белорусы в это время уезжают за границу. Такие мероприятия важны, чтобы показывать ребятам перспективу развития в своей стране».

более 400 школьников побывали в минских IT-компаниях

более 400 школьников побывали в минских IT-компаниях

более 400 школьников побывали в минских IT-компаниях

более 400 школьников побывали в минских IT-компаниях

Представитель компании AIMATTER выступил с лекцией о нейронных сетях. Фото: Светлана Маслова, "Адукар"

Ученики Компьютерной Академии ШАГ на экскурсии в Rozum Robotics. Фото: Светлана Маслова, "Адукар"

Старшеклассники из Лицея БНТУ в офисе компании Workfusion. Фото: Светлана Маслова, "Адукар"

более 400 школьников побывали в минских IT-компаниях

более 400 школьников побывали в минских IT-компаниях

более 400 школьников побывали в минских IT-компаниях

 

«Довелось выступать перед двумя разными аудиториями, 16−18 лет и 10−14 лет, — вспоминает Валентин Завадский, сооснователь Rubyroid Labs. — Младших ребят больше всего интересовали особенности работы программистом и разница между программистами в Беларуси и в США. Больше всего удивило, что когда я задавал вопрос старшим: „Какой язык учить программисту?“, то было много ответов в стиле „java“, „python“ и прочее. Младшие же хором ответили „Английский“, что я считаю самый правильный ответ на этот вопрос».

Детям экскурсии тоже пришлись по душе.

«Меня очень впечатлила эта поездка, — рассказывает 14-летний Никита из Пружан. — Теперь я не имею сомнений в своей будущей профессии. Программист — это конечно, непросто, но я буду стараться».

Координатором акции выступила Алена Мельченко. Помощь и поддержку оказывали компани ТУТ БАЙ МЕДИА, AIMATTER, evenzo.io, WorkFusion, Apalon, Haxus, EPAM, DPI. Solutions, Orangesoft. Инфоподдержку мероприятия обеспечили ресурсы afisha.tut.by, jobs.tut.by, dev.by, adukar.by, comaqa.by.

Как попасть на следующие IT-каникулы

Организаторы планируют повторить акцию этой весной. Экскурсии и семинары пройдут с 27 по 31 марта во время весенних каникул. Для детей и компаний мероприятия снова будут бесплатными.

более 400 школьников побывали в минских IT-компаниях
Ребята из Детской компьютерной академии Шаг в офисе Vizor Games.

Среди задумок на следующий раз — активизация областных центров и компаний там, а также тематические дни и «дни компаний». Организаторы надеются принять еще больше групп, опробовать новые форматы и активности.

Оставить заявку на участие можно по ссылке. Заявки могут оставлять представители учреждений образования или сопровождающие групп школьников, а также ИТ-компании, которые готовы принять школьников с визитом.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Организаторы акции «ИТ-каникулы» подвели итоги зимнего мероприятия и объявили о планах на будущее. За три дня в бесплатных экскурсиях и лекциях поучаствовало...

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