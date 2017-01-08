Финская компания HMD Global официально представила смартфон Nokia 6. Это бюджетный аппарат, который будет продаваться исключительно в Китае.

Новинка получила 5,5-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей, защиту которому обеспечивает 2,5D-стекло. В качестве аппаратной основы выбран четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430 с частотой 1,4 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной – 16 ГБ. Есть также 16-мегапиксельная тыльная камера с диафрагмой f/2.0 и 8-мегапиксельная дополнительная с широкоугольным объективом. Еще устройство может похвастаться металлическим корпусом, усилителем звука NXP TFA9891, поддержкой Dolby Atmos и аккумулятором емкостью 3000 мАч.





Работает гаджет под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой, а его габаритные размеры равны 154 x 75,8 x 7,85 мм.

Стоимость смартфона Nokia 6 составляет около $250.