В текущем году Apple выпустит сразу три новых планшета. По мнению авторитетного аналитика Мин-Чи Куо, к выпуску готовятся 12,9-дюймовый iPad Pro 2 и «недорогой» 9,7-дюймовый iPad, компанию которым составит новая флагманская модель с диагональю экрана 10-10,5 дюйма.

Все топовые модели получат процессор Apple A10X, тогда как «недорогой» версии достанется двухлетний Apple A9. Несмотря на это последняя обеспечит 50-60% продаж новых планшетов компании.





Поговаривают, что все три модели получат 12-мегапиксельную камеру со вспышкой True Tone, четыре динамика и разъем Smart Connector для подключения аксессуаров.

Напомним, что продажи обычных планшетов падают уже несколько кварталов подряд из-за популяризации устройств категории 2-в-1. В третьем квартале поставки iPad упали на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.