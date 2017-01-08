Разработка Half-Life 3 была настоящим бардаком. Было создано множество прототипов игры, над которыми работали команды из 4-5 человек. Однако ничего путного из этого не вышло. Об этом в интервью GameInformer сообщил один из разработчиков, принимавших участие в создании игры, передает InGame .

По его словам, над Half-Life 3 работали мелкие группы по 4-5 человек. Причем иногда прототипы носили совсем радикальный характер. В частности, игра могла стать стратегией в реальном времени или интерактивным фильмом с настоящими актерами. Текущий статус разработки Half-Life 3 неизвестен.





Оригинальный Half-Life 2 вышел в 2004 году. Затем была анонсирована трилогия эпизодов. В 2006 году свет увидел Half-Life 2: Episode One, в 2007 году — Half-Life 2: Episode Two. Разработка третьего эпизода была прекращена, вместо этого Valve сфокусировалась на Half-Life 3.