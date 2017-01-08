В Сети появилась информация о графических ускорителях AMD Vega 10 и Vega 20. Общественности стали доступны слайды с закрытой презентации компании, сообщает InGame .

Ускоритель AMD Vega 10 выполнен по 14-нанометровому техпроцессу и должен поступит в продажу в первой половине текущего года. Он имеет 64 вычислительных блока NCU и 16 ГБ памяти HBM2. Пропускная способность карточки составляет 512 ГБ/с, а показатель TDP находится на уровне 225 Вт.





AMD Vega 20 будет изготавливаться по 7-нанометровому техпроцессу и выйдет во второй половине 2018 года. Карточка получит 64 вычислительных блока NCU и 16/32 ГБ памяти. Пропускная способность составит 1 ТБ/с. Также упоминается поддержка PCI-Express 4.0.





Графическая архитектура AMD Vega была представлена в начале января 2017 года. Компания похвасталась обновленными блоками NCU, которые отличаются от своих предшественников удвоенной производительностью в вычислениях с плавающей запятой. За один такт блок Vega NCU выполняет 128 операций с одинарной точностью (FP32) или 256 операций FP16. Также Vega умеет обрабатывать до одиннадцати полигонов за такт.