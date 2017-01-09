Корпорация Yahoo! объявила о смене названия на Altaba. Соответствующая заявка была подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В документе также сказано, что гендиректор Yahoo! Марисса Майер покинет совет директоров корпорации. Об этом сообщает « Медуза » со сссылкой на The Verge .



Марисса Майер. Фото: theverge.com

Как отмечает издание, заявленные изменения вряд ли затронут основной бизнес корпорации, так как переименование связано со сделкой по продаже интернет-сервисов Yahoo! телекоммуникационному оператору Verizon.

Переименование и изменение состава совета директоров коснется той части Yahoo!, которая не была продана, — холдинга, владеющего 15 процентами Alibaba, долей в японском подразделении Yahoo! и другими непрофильными активами.

Изменения вступят в силу после закрытия сделки по продаже части Yahoo!, если она будет успешно завершена.

«Объявленные изменения — переименование Yahoo! в Altaba и уход Майер — касаются только холдинга, — объясняет The Verge. — Эта компания уже не представляет саму Yahoo!; там просто куча акций и непринципиальных патентов. Нет смысла сохранять за ней имя Yahoo! и оставлять у руля Майер, которая сосредоточена на основном продукте».

Verizon объявила о покупке основного бизнеса Yahoo! в июле 2016 года. Сумма сделки должна составить 4,8 миллиарда долларов.

В октябре 2016 года стало известно , что сделка может быть под угрозой срыва, так как Yahoo! объявила о масштабном взломе, в результате которого были похищены данные 500 миллионов ее клиентов.