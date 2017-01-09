Американские медики изучили эволюцию аппендикса у млекопитающих и пришли к выводу, что аппендикс действительно выполняет иммунную функцию. Исследование опубликовано в журнале Comptes Rendus Palevol , кратко о нем сообщает издание « Индикатор ».



Шрам после аппендэктомии. Фото: farmaciadronda.com

Аппендикс, придаток слепой кишки, считается рудиментарным органом с малопонятным назначением. К тому же он приносит немало проблем человеку: воспаленный аппендикс (аппендицит) необходимо удалять хирургически. Теперь медики из Университета Мидуэстерн в своей работе подтвердили теорию о том, что аппендикс сформировался у млекопитающих для выполнения иммунной функции.

Группа ученых изучила данные касательно наличия или отсутствия аппендикса (и его размера) у 533 видов млекопитающих. Исследователи установили наличие аппендикса у 30 изучаемых в работе видов. Ученые пришли к выводу, что если аппендикс на каком-то этапе появлялся в родословной вида, то он уже не исчезал, а продолжал развиваться. Этот факт свидетельствует об адаптивной иммунной функции аппендикса.

Лимфоидная ткань, выстилающая слизистую аппендикса, по словам ученых, стимулирует рост некоторых видов бактерий, населяющих кишечник, которые положительно влияют на иммунитет млекопитающих, в том числе человека. Примечательным в исследовании ученые считают то, что аппендикс в основном находили у видов млекопитающих с определенной формой слепой кишки, спиралевидной, как у лисьего кузу, или сужающейся и длинной, как у дикого кролика.