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Преступники оштрафовали "за просмотр порно" более 900 белорусов

10.01.2017 11:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшихся несанкционированным доступом к компьютерной системе с целью хищения денежных средств граждан. Об этом сообщила Татьяна Белоног, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области.

Преступники оштрафовали "за просмотр порно" более 900 белорусов
Вот что видел на экране человек, когда его компьютер «блокировал КГБ». Изображение: прислано читателем

Расследованием установлено, что трое неработающих граждан Российской Федерации с ноября 2015 года по февраль 2016 года с целью завладения денежными средствами граждан, используя вредоносное программное обеспечение в арендованном доме в Минском районе, от имени Министерства внутренних дел Республики Беларусь рассылали уведомления о наложении административного взыскания за якобы имевший место просмотр видеоматериалов, содержащих элементы порнографического характера. Для оплаты штрафа предлагалось перевести денежные средства на счета абонентских номеров одного из белорусских операторов сотовой связи.

Фигуранты заблокировали компьютеры более 900 человек. Причиненный ущерб составил свыше 136 тысяч рублей. Противоправные действия фигурантов были пресечены сотрудниками отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Миноблисполкома.

В ходе проведенных обысков обнаружена и изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, специальное оборудование, использовавшееся в преступной деятельности. Следствием наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 800 тысяч рублей.

Действия обвиняемых квалифицированы как совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору хищение путем использования компьютерной техники, компьютерный саботаж, сопряженный с несанкционированным доступом к компьютерной системе, а также использование и разработка вредоносных программ. Мера пресечения с момента их задержания не изменялась — они заключены под стражу.

 
 
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Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшихся несанкционированным...

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