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Пакистан испытал новую ядерную ракету

10.01.2017 13:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Пакистан провел учебный пуск крылатой ракеты «Бабур-3» в Индийском океане, сообщает Business Insider со ссылкой на Financial Times. Боевая часть ракеты может оснащаться ядерным зарядом. Пакистан — единственная мусульманская страна, обладающая подобными технологиями.

Крылатая ракета получила название в честь Захир-ад-дина Мухаммада Бабура — первого императора династии Великих Моголов.

Дальность пуска «Бабур-3» составляет 450 км, ракета имеет новое навигационное оборудование для наведения на цели. Запись с испытания ракеты разместил у себя на страничке в Twitter генерал-майор Асиф Гафур.

В пресс-службе Минобороны Пакистана пуск «Бабур-3» назвали «шагом в сторону укрепления политики эффективного минимального сдерживания».

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Пакистан провел учебный пуск крылатой ракеты «Бабур-3» в Индийском океане, сообщает Business Insider со ссылкой на Financial Times. Боевая часть ракеты может оснащаться ядерным...

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