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Пакистан испытал новую ядерную ракету
10.01.2017 13:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Пакистан провел учебный пуск крылатой ракеты «Бабур-3» в Индийском океане, сообщает
Крылатая ракета получила название в честь Захир-ад-дина Мухаммада Бабура — первого императора династии Великих Моголов.
Дальность пуска «Бабур-3» составляет 450 км, ракета имеет новое навигационное оборудование для наведения на цели. Запись с испытания ракеты
В пресс-службе Минобороны Пакистана пуск «Бабур-3» назвали «шагом в сторону укрепления политики эффективного минимального сдерживания».
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Пакистан провел учебный пуск крылатой ракеты «Бабур-3» в Индийском океане, сообщает Business Insider со ссылкой на Financial Times. Боевая часть ракеты может оснащаться ядерным...
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