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Пользователи рассказали о странных находках внутри MacBook
10.01.2017 14:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В начале января пользователь Imgur под ником Greatease
К примеру, Грег Килпатрик
На сайте Mac Rumors пользователь
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Наверняка неясно, как именно монеты попадают внутрь. Версия о том, что это деньги пользователей, которые «закатываются» внутрь гаджетов, выглядит неубедительно, так как со всех сторон SuperDrive защищен пластиком и крепким клеем — щелей в нем нет.
Остальные теории выглядят как выдумки конспирологов. Это подарок для покупателей? Дополнительная фиксация подвижных деталей? В Apple пока не прокомментировали находки.
«Продукты компании Apple часто (и справедливо) критикуют за то, что они слишком дороги, — в шутку отмечает обозреватель Gizmodo. — Наконец, мы нашли объяснение огромных цен: они буквально сделаны из денег!»
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В начале января пользователь Imgur под ником Greatease нашел в своем дисководе SuperDrive американский пенни. Оказалось, он далеко не единственный, кто отыскал в продуктах...
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