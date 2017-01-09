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Пользователи рассказали о странных находках внутри MacBook

10.01.2017 14:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В начале января пользователь Imgur под ником Greatease нашел в своем дисководе SuperDrive американский пенни. Оказалось, он далеко не единственный, кто отыскал в продуктах Apple посторонний предмет, сообщает Gizmodo.

Пользователи рассказали о странных находках внутри MacBook
Фото: greatease / imgur.com

К примеру, Грег Килпатрик наткнутлся на четверть доллара в своем Macbook Pro. В такой же ситуации оказался и пользователь под ником mccrick с сайта Experts Exchange.

На сайте Mac Rumors пользователь поделился фотографией канадской монеты внутри дисковода от Apple. В общей сложности журналисты отыскали почти десяток таких историй.

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Наверняка неясно, как именно монеты попадают внутрь. Версия о том, что это деньги пользователей, которые «закатываются» внутрь гаджетов, выглядит неубедительно, так как со всех сторон SuperDrive защищен пластиком и крепким клеем — щелей в нем нет.

Остальные теории выглядят как выдумки конспирологов. Это подарок для покупателей? Дополнительная фиксация подвижных деталей? В Apple пока не прокомментировали находки.

«Продукты компании Apple часто (и справедливо) критикуют за то, что они слишком дороги, — в шутку отмечает обозреватель Gizmodo. — Наконец, мы нашли объяснение огромных цен: они буквально сделаны из денег!»

 
 
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В начале января пользователь Imgur под ником Greatease нашел в своем дисководе SuperDrive американский пенни. Оказалось, он далеко не единственный, кто отыскал в продуктах...

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