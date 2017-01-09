Таблицы в популярной офисной программе Excel бесконечны — сколько ни листай вниз, «дна» не видно. Американский блогер Хантер Хоббс (Hunter Hobbs) решил проверить, действительно ли это так. Видео об этом он опубликовал на YouTube .



Изображение: Hunter Hobbs / youtube.com

Хоббс зажал клавишу «вниз» и стал ждать, пока таблица закончится. За это время он успел перекусить, поиграть в настольный теннис, поговорить по телефону и почитать книгу.

Выяснилось, что таблица ограничена 1 048 576 строками. Общее время эксперимента составило 9 часов 36 минут.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



По признанию блогера, это испытание стало «самым тупым вызовом» в его жизни, однако он хотел сделать что-то, чего никто до него не делал.