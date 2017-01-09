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Американец потратил девять часов, пытаясь достичь дна таблицы Excel

10.01.2017 16:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Таблицы в популярной офисной программе Excel бесконечны — сколько ни листай вниз, «дна» не видно. Американский блогер Хантер Хоббс (Hunter Hobbs) решил проверить, действительно ли это так. Видео об этом он опубликовал на YouTube.

Американец потратил девять часов, пытаясь достичь дна таблицы Excel
Изображение: Hunter Hobbs / youtube.com

Хоббс зажал клавишу «вниз» и стал ждать, пока таблица закончится. За это время он успел перекусить, поиграть в настольный теннис, поговорить по телефону и почитать книгу.

Выяснилось, что таблица ограничена 1 048 576 строками. Общее время эксперимента составило 9 часов 36 минут.

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По признанию блогера, это испытание стало «самым тупым вызовом» в его жизни, однако он хотел сделать что-то, чего никто до него не делал.

 
 
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Таблицы в популярной офисной программе Excel бесконечны — сколько ни листай вниз, «дна» не видно. Американский блогер Хантер Хоббс (Hunter Hobbs) решил проверить,...

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