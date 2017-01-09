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Производство Samsung Galaxy S8 начнется в феврале

10.01.2017 14:27 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Ограниченное производство нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S8 начнется в феврале. В марте-апреле компания планирует наладить серийные поставки устройства. Об этом сообщает корейское издание The Investor со ссылкой на некие источники в индустрии.

Это означает, что Galaxy S8 действительно может быть представлен 26 февраля в рамках выставки MWC 2017. Однако в продажу устройство поступит только в середине апреля. По другой версии, новинку можно будет купить 18 апреля сразу после анонса на мероприятии в Нью-Йорке.

Производство Samsung Galaxy S8 начнется в феврале

Galaxy S8 приписывают 5,7-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей, процессоры Qualcomm Snapdragon 830 и Exynos 8895, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ сверхбыстрой флэш-памяти UFS 2.1, сканер глаза, громкоговорители Harman, симметричный порт USB-C и цифровой помощник Bixby, разработкой которого занимаются создатели Siri. При этом устройство может лишиться стандартного аудиоразъема.

 
 
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