Компанию Razer обокрали на выставке CES 2017. Со стенда компании были похищены два прототипа ноутбука Razer Valerie, оснащенного сразу тремя дисплеями. Об этом сообщил президент Razer Мин-Лянь Тан.

Компания предлагает $25 тысяч за любую ценную информацию, которая позволит найти украденные прототипы, а также установить личности и задержать воров. Просит отправлять ее на адрес legal@razerzone.com.





Project Valerie – это игровой ноутбук с тремя 17,3-дюймовыми дисплеями, каждый из которых имеет разрешение 3840 х 2160. Дополнительные экраны встроены в корпус устройства и выдвигаются при помощи специального механизма. Также ноутбук оснащен графическим ускорителем GeForce GTX 1080 и поддерживает технологию NVIDIA G-Sync. Толщина прототипа составляет 38 мм, масса – 5,4 кг.