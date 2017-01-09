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У Razer украли прототип ноутбука с тремя экранами

10.01.2017 14:52 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компанию Razer обокрали на выставке CES 2017. Со стенда компании были похищены два прототипа ноутбука Razer Valerie, оснащенного сразу тремя дисплеями. Об этом сообщил президент Razer Мин-Лянь Тан.

Компания предлагает $25 тысяч за любую ценную информацию, которая позволит найти украденные прототипы, а также установить личности и задержать воров. Просит отправлять ее на адрес legal@razerzone.com.

У Razer украли прототип ноутбука с тремя экранами

Project Valerie – это игровой ноутбук с тремя 17,3-дюймовыми дисплеями, каждый из которых имеет разрешение 3840 х 2160. Дополнительные экраны встроены в корпус устройства и выдвигаются при помощи специального механизма. Также ноутбук оснащен графическим ускорителем GeForce GTX 1080 и поддерживает технологию NVIDIA G-Sync. Толщина прототипа составляет 38 мм, масса – 5,4 кг.

 
 
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Компанию Razer обокрали на выставке CES 2017. Со стенда компании были похищены два прототипа ноутбука Razer...

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