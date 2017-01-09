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Xiaomi Mi 6 претендует на звание самого мощного смартфона

10.01.2017 15:28 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Грядущий Xiaomi Mi 6 претендует на звание самого мощного смартфона. Тестовый образец устройства набрал 210 329 баллов в AnTuTu, что является абсолютным рекордом. Для сравнения, результат iPhone 7 Plus составляет 183 1060 баллов, а OnePlus 3T – 163 578 баллов.

Высокую производительность обеспечил новый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540. Также флагманская модель имеет 6 ГБ оперативной памяти.

Xiaomi Mi 6 претендует на звание самого мощного смартфона

Для менее прихотливых пользователей производитель готовит версию с характеристиками попроще. Она получит десятиядерный процессор MediaTek Helio X30 и 4 ГБ ОЗУ.

Официальный анонс Xiaomi Mi 6 ожидается в феврале 2017 года. Стоимость младшей модели составит примерно $360, старшей - $435.

 
 
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Грядущий Xiaomi Mi 6 претендует на звание самого мощного смартфона. Тестовый образец устройства набрал 210...

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