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GeForce GTX 1080 Ti дебютирует в марте

10.01.2017 15:55 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Презентация новой флагманской видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti может состояться в рамках выставки PAX East 2017, двери которой откроются 10 марта. На это в беседе с журналистами намекнул представитель одного из партнеров компании, сообщает InGame.

По его словам, новинка поступит в продажу не раньше марта. Ранее ожидалось, что GeForce GTX 1080 Ti дебютирует в рамках выставки CES 2017. Однако этого не произошло.

GeForce GTX 1080 Ti дебютирует в марте

GeForce GTX 1080 Ti приписывают графический процессор GP102, располагающий 3328 ядрами CUDA, 52 текстурными блоками и 64 блоками растеризации. Также карточка получит 10 или 12 ГБ памяти и 384-битную шину. Частотные характеристики GPU составят 1503/1623 МГц, а пропускная способность — 382 ГБ/с. Энергопотребление будет находится на уровне 250 Вт.

Стоимость референсной модели в исполнении Founders Edition, по слухам, составит $899. Решения от производителей можно будет приобрести по цене от $799.

 
 
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Презентация новой флагманской видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti может состояться в рамках выставки PAX East 2017,...

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