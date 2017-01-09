Презентация новой флагманской видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti может состояться в рамках выставки PAX East 2017, двери которой откроются 10 марта. На это в беседе с журналистами намекнул представитель одного из партнеров компании, сообщает InGame .

По его словам, новинка поступит в продажу не раньше марта. Ранее ожидалось, что GeForce GTX 1080 Ti дебютирует в рамках выставки CES 2017. Однако этого не произошло.





GeForce GTX 1080 Ti приписывают графический процессор GP102, располагающий 3328 ядрами CUDA, 52 текстурными блоками и 64 блоками растеризации. Также карточка получит 10 или 12 ГБ памяти и 384-битную шину. Частотные характеристики GPU составят 1503/1623 МГц, а пропускная способность — 382 ГБ/с. Энергопотребление будет находится на уровне 250 Вт.

Стоимость референсной модели в исполнении Founders Edition, по слухам, составит $899. Решения от производителей можно будет приобрести по цене от $799.