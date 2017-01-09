Корейские СМИ узнали о по ставках смартфонов Samsung в 2017 году. Издание The Investor утверждает, что компания планирует продать 60 миллионов флагманских смартфонов Galaxy S8, 100 миллионов бюджетных Galaxy J и около 20 миллионов смартфонов семейства Galaxy A.

Из этого можно сделать вывод, что бюджетные смартфоны для компании важны также, как и флагманские модели. Именно поэтому Samsung серьезно улучшила модели Galaxy A образца 2017 года. Новинки получили дизайн Galaxy S7, водонепроницаемый корпус, хорошие камеры и сканер отпечатков. Кроме того, они поддерживают функцию Always On Display, которая ранее была доступна только пользователям флагманских смартфонов.





Ожидается, что новые Galaxy J также получат различные улучшения, которые сделают их еще более привлекательными на фоне китайских конкурентов.