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В 2017 году Samsung планирует продать 100 миллионов бюджетных Galaxy J и 20 миллионов Galaxy A.

10.01.2017 15:52 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Корейские СМИ узнали о по ставках смартфонов Samsung в 2017 году. Издание The Investor утверждает, что компания планирует продать 60 миллионов флагманских смартфонов Galaxy S8, 100 миллионов бюджетных Galaxy J и около 20 миллионов смартфонов семейства Galaxy A.

Из этого можно сделать вывод, что бюджетные смартфоны для компании важны также, как и флагманские модели. Именно поэтому Samsung серьезно улучшила модели Galaxy A образца 2017 года. Новинки получили дизайн Galaxy S7, водонепроницаемый корпус, хорошие камеры и сканер отпечатков. Кроме того, они поддерживают функцию Always On Display, которая ранее была доступна только пользователям флагманских смартфонов.

В 2017 году Samsung планирует продать 100 миллионов бюджетных Galaxy J и 20 миллионов Galaxy A.

Ожидается, что новые Galaxy J также получат различные улучшения, которые сделают их еще более привлекательными на фоне китайских конкурентов.

 
 
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Корейские СМИ узнали о по ставках смартфонов Samsung в 2017 году. Издание The Investor утверждает, что компания...

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