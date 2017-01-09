Приключенческий боевик Scalebound, разработкой которого занималась студия Platinum Games, отменен. Об этом официально сообщила компания Microsoft, передает InGame .

Scalebound должен был стать самым большим проектом Хидеки Камии, который ранее подарил миру такие серии как Bayonetta и Devil May Cry.

Причины отмены игры не уточняются. По слухам, разработчики сильно отставали от графика, что не понравилось компании Microsoft. В результате чего обе стороны договорились о прекращении разработки. Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер отметил, что это было трудное решение, принятое во благо пользователей Xbox One.

Scalebound создавался эксклюзивно для Xbox One и Windows 10.