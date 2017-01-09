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Приключенческий боевик Scalebound отменен

10.01.2017 15:57 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Приключенческий боевик Scalebound, разработкой которого занималась студия Platinum Games, отменен. Об этом официально сообщила компания Microsoft, передает InGame.

Scalebound должен был стать самым большим проектом Хидеки Камии, который ранее подарил миру такие серии как Bayonetta и Devil May Cry.

Причины отмены игры не уточняются. По слухам, разработчики сильно отставали от графика, что не понравилось компании Microsoft. В результате чего обе стороны договорились о прекращении разработки. Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер отметил, что это было трудное решение, принятое во благо пользователей Xbox One.

Scalebound создавался эксклюзивно для Xbox One и Windows 10.

 
 
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Приключенческий боевик Scalebound, разработкой которого занималась студия Platinum Games, отменен. Об этом...

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