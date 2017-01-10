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Verizon купит Yahoo! за $4,83 млрд и назовет ее Altaba

10.01.2017 20:55 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Генеральный директор американской интернет-компании Yahoo! Марисса Мейер выйдет из совета директоров после покупки организации сотовым оператором Verizon, передают американские СМИ.

Verizon купит Yahoo! за ,83 млрд и назовет ее Altaba
© flickr.com/ Adam Fagen
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По данным информагентств, после завершения сделки Yahoo! Будет переименована в Altaba. Кроме гендиректора, как сообщается, компанию покинут еще пять членов правления, включая соучредителя Дэвида Фило и председателя совета директоров Мейнарда Уэбба.

О том, что Verizon планирует купить Yahoo! Говорили еще в июле минувшего года. Сумма, которую телекоммуникационный гигант заплатит за интернет-компанию, составляет 4,83 миллиарда долларов. Еврокомиссия одобрила сделку в декабре.

Yahoo! Была основана в 1994 году. Поисковая система компании считается одной из самых популярных в мире.

Verizon, появившаяся в 200 году путем слияния Bell Atlantic Corp. и GTE Corp. Verizon, является одним из крупнейших телекоммуникационных операторов в США, штат компании насчитывает 162 тысячи человек.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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После завершения сделки, которую уже одобрила Еврокомиссия, интернет-компанию покинет ряд топ-менеджеров.

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